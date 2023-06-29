Отпугнули криками: огромный бурый медведь напал на группу туристов (видео)

Во время экскурсии группа людей была застигнута врасплох когда медведь вдалеке внезапно начал стремительно приближаться к ним. Гид Мартин Боланд проявил огромную храбрость, подбежав к зверю и начав кричать ему в лицо.

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В США большой бурый медведь набросился на туристов на Аляске. Одному отважному члену группы удалось его отпугнуть громкими криками. Об этом пишет Daily Mail.

В начале этого месяца группа людей отправилась на экскурсию в бухту Чинитна на заливе Кука озера Кларк на Аляске с компанией Scenic Bear Viewing с целью увидеть медведей в их естественной среде обитания.

Но они были застигнуты врасплох, когда медведь вдалеке внезапно начал стремительно приближаться к ним, что привело к опасной ситуации. К счастью, гид Мартин Боланд, имеющий более чем десятилетний опыт посещения медведей, проявил огромную храбрость, подбежав к нему с фотоаппаратом и громко крича ему в лицо.

Животное, спугнутое быстротой мышления мужчины перед лицом опасности, убежало обратно в воду Фото: Scenic Bear Viewing

Животное, спугнутое быстротой мышления мужчины перед лицом опасности, убежало обратно в воду.

Захватывающее видео встречи началось с наблюдения за относительно спокойным медведем на расстоянии около 25 метров, когда он рыл ямы на песчаном берегу в Национальном парке. Однако камера быстро переключилась на бурого медведя вдалеке, который внезапно начал нападать на группу туристов и быстро набирать скорость в чрезвычайно напряженный момент.

Кадры этого страшного испытания стали вирусными в социальных сетях. Многие люди пытаются понять, была ли группа чрезвычайно храброй или невероятно глупой. В любом случае, они остались живы.

Издание отмечает, что Scenic Bear Viewing предлагает туристам шанс увидеть животных в дикой природе. Бурые медведи обычно живут от 20 до 25 лет, хотя некоторые из них доживают до 35 лет.

Ранее Фокус писал, что в США турист рискнул жизнью ради селфи с гризли. Мужчина не пострадал, но подверг опасности не только себя, но и животное. По правилам парка, любой напавший медведь будет пойман и подвергнут эвтаназии в интересах общественной безопасности, даже если человек не пострадал.

Также сообщалось, что медведь достал коробку с кексами из фургона доставки, затем оттащил ее на задний двор и съел все содержимое. Люди долго пытались прогнать животное, в том числе использовали звуковой сигнал автомобиля, но животное постоянно возвращалось.