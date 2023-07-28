"Открыл мне глаза": девушка рассталась со своим парнем после просмотра фильма о Барби

В то время как миллионы людей спешат на просмотр нового фильма о Барби, поклонники делятся своими впечатлениями. Однако одна женщина дошла до крайности и рассталась со своим парнем сразу после выхода из кинотеатра.

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Женщина, пожелавшая остаться неизвестной, рассталась со своим парнем после просмотра фильма о Барби, поскольку ей надоели его взгляды на женщин. Об этом пишет The Mirror.

В то время как миллионы людей спешат на просмотр нового фильма о Барби, поклонники делятся своими впечатлениями о том, что они думают по поводу экранизации известной франшизы. Однако одна женщина дошла до крайности и рассталась со своим парнем сразу после выхода из кинотеатра. Она рассказала о разрыве их отношений на популярном форуме Reddit.

"Три дня назад мы с моим парнем пошли смотреть фильм "Барби". Я была очень взволнована, так как являюсь большой поклонницей Греты Гервиг, а моему парню понравился Райан Гослинг. Кроме того, что он снимается в фильме, мой парень больше ничего о нем не знал. С другой стороны, я знала о феминистской тематике фильма и втайне надеялась, что мой парень поймет, о чем идет речь. На протяжении всего фильма я чувствовала, что ему становится все более и более не по себе, а мне было очень грустно (и от фильма, и от его реакции), и я знала, что после этого у нас будет разговор на эту тему", — написала женщина, которая пожелала сохранить свою анонимность.

Иллюстративное фото Фото: Pexels

По ее словам парень, даже не разговаривал с ней пока они не вышли с кинотеатра.

"Он сказал, что его очень обидел этот фильм, что я должна была смотреть его с подружками, а не с ним. Я поняла, к чему он клонит, но не буду даже начинать объяснять, почему я с ним не согласна. У нас были проблемы с его странными высказываниями о женщинах, ЛГБТК-сообществе и другими вещами. Фильм открыл мне глаза. Мне надоело постоянно сталкиваться с его отношением и неуважением поэтому я сказала ему, что все кончено", — написала девушка.

Позднее автор темы Reddit рассказала, что они жили вместе, и она заставила парня уйти. Однако она в то же время она беспокоится о местонахождении своего партнера.

"Самое ужасное, что я его местоположение, и оно показывает, что он находится в двух штатах от меня. Я не знаю, как он туда попал. Не могу поверить, что все это из-за чертового фильма про Барби", — добавила женщина.

Пользователи Reddit поспешили высказать свои соображения в поддержку автора.

"Все это — его выбор. И это не из-за фильма. Это из-за того, как он решил с тобой поступить", — написал один из них.

Ранее Фокус сообщал, что женщина с дочерью устроили переполох на свадьбе бывшего мужа. Мужчина по имени Чжан Юнцюань не хотел давать деньги на содержание своей дочери от предыдущего брака, чем вызвал гнев в социальных сетях.

Также стало известно, что супруги по очереди сдали друг друга в психбольницу из-за ссор. В 2021 году отношения между Цюй Янь и Юань Цян начали стремительно ухудшаться, поскольку они стали часто ссориться. Во время этих конфликтов женщина часто говорила мужу, что он эмоционально неустойчив и нуждается в помощи специалистов.