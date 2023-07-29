$12,5 миллиона: в Канаде отец и дочь похитили выигрышные лотерейные билеты, — СМИ

По данным журналистов, полиция Канады провела расследование в отношении 355 выигрышей в лотерею. Обвинения предъявлены 14 гражданам, четырех победителей признали виновными в использовании нечестных тактик.

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Лотерейный билет на 12,5 миллиона долларов, который отец и дочь из Канады похитили из магазина своего родственника в канадском Берлингтоне, стал причиной изменений в местных правилах проведения лотерей. Об этом сообщает The Mirror.

71-летний Джун-Чул Чанг и его 39-летняя дочь Кэтлин оказались за решеткой из-за участия в схеме по краже лотерейного джекпота из магазина брата.

Житель Торонто был приговорен к семи годам тюремного заключения, а дочь — к четырем. Их также обязали выплатить штраф в размере 3,5 млн долларов за мошенничество, которое позволило получить лотерейный билет и выигрыш.

Их родственник Кеннет был управляющим в магазине и поручил Джун-Чул Чангу проверить лотерейные билеты, а тот понял, что у него в руках крупный выигрыш. Сверив цифры, мужчина похитил билет, а настоящему победителю отдал другой.

Представители Lottery and Gaming Corporation в провинции Онтарио заметили, что выигрыш как-то связан с магазином, но все же отдали деньги мошеннику.

Впоследствии сотрудники Canadian Broadcasting Company провели расследование, во время которого и вскрылся факт мошенничества.

По словам бывшего следователя из Онтарио Андре Марина, розничные торговцы проявляли хитрость и использовали лазейки, и это сходило им с рук.

Впоследствии власти проводили разбирательство в отношении 355 выигрышей, 14 гражданам предъявили обвинения, четырех признали виновными в использовании нечестных тактик. В итоге пришлось изменить правила проведения лотерей в Канаде.

Теперь покупать лотерейные билеты у родственников, которые управляют магазинами, запрещено.

Напомним, что 65-летняя англичанка унаследовала 209 000 евро от совершенно незнакомого человека. Помогла компания, которая проводит исследования в сфере генеалогии и находит дальних родственников.

Также сообщалось, что жительница Флориды выиграла $1 млн в лотерею и потеряла все.