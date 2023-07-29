$12,5 мільйона: у Канаді батько і дочка викрали виграшні лотерейні квитки, — ЗМІ

За даними журналістів, поліція Канади провела розслідування щодо 355 виграшів у лотерею. Звинувачення висунуто 14 громадянам, чотирьох переможців визнали винними у використанні нечесних тактик.

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Лотерейний білет на 12,5 мільйона доларів, який батько і дочка з Канади викрали з магазину свого родича в канадському Берлінгтоні, став причиною змін у місцевих правилах проведення лотерей. Про це повідомляє The Mirror.

71-річний Джун-Чул Чанг і його 39-річна дочка Кетлін опинилися за ґратами через участь у схемі з крадіжки лотерейного джекпоту з магазину брата.

Мешканця Торонто було засуджено до семи років тюремного ув'язнення, а доньку — до чотирьох. Їх також зобов'язали виплатити штраф у розмірі 3,5 млн доларів за шахрайство, яке дало змогу отримати лотерейний квиток і виграш.

Їхній родич Кеннет був керівником у магазині і доручив Джун-Чул Чангу перевірити лотерейні квитки, а той зрозумів, що в нього в руках великий виграш. Звіривши цифри, чоловік викрав квиток, а справжньому переможцю віддав інший.

Представники Lottery and Gaming Corporation у провінції Онтаріо помітили, що виграш якось пов'язаний із магазином, але все ж таки віддали гроші шахраєві.

Згодом співробітники Canadian Broadcasting Company провели розслідування, під час якого і розкрився факт шахрайства.

За словами колишнього слідчого з Онтаріо Андре Маріна, роздрібні торговці проявляли хитрість і використовували лазівки, і це сходило їм з рук.

Згодом влада проводила розгляд щодо 355 виграшів, 14 громадянам висунули звинувачення, чотирьох визнали винними у використанні нечесних тактик. У підсумку довелося змінити правила проведення лотерей у Канаді.

Тепер купувати лотерейні квитки у родичів, які керують магазинами, заборонено.

Нагадаємо, що 65-річна англійка успадкувала 209 000 євро від абсолютно незнайомої людини. Допомогла компанія, яка проводить дослідження у сфері генеалогії та знаходить далеких родичів.

Також повідомлялося, що мешканка Флориди виграла $1 млн у лотерею і втратила все.