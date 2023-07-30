Есть одно "но": математики раскрыли секрет гарантированной победы в лотерее (фото)

Дэвид Кушинг и Дэвид Стюарт вычислили определенную последовательность чисел, которую должны выбрать игроки Национальной лотереи, чтобы всегда выигрывать.

Related video

В Великобритании эксперты в области математики Дэвид Кушинг и Дэвид Стюарт обнаружили надежный способ, позволяющий всегда выигрывать в Национальной лотерее, но в этом есть своя загвоздка. Об этом пишет The Sun.

Согласно результатам исследования, покупка 27 билетов с выбором определенных чисел гарантирует выигрыш. Дэвид Кушинг и Дэвид Стюарт из Манчестерского университета вычислили определенную последовательность чисел, которую должны выбрать игроки Национальной лотереи, чтобы всегда выигрывать. В этой лотерее игроки выбирают шесть различных чисел от 1 до 59. Затем вытягиваются шесть шаров, которые показывают выигрышные номера. Призы получают игроки, у которых совпали хотя бы два из шести выпавших номеров.

По мнению Кушинга и Стюарта, покупка 27 билетов с использованием их последовательности чисел означает, что на одном из билетов гарантированно окажутся как минимум два выигрышных номера. Однако они не гарантируют выигрыш джекпота каждый раз — только то, что вы выиграете приз.

Числа, которые, по мнению математиков, следует выбирать, чтобы всегда выигрывать Фото: The Sun

Совпадение всех шести номеров позволяет выиграть джекпот Национальной лотереи, который растет с каждым тиражом, и часто составляет миллионы фунтов стерлингов. Если выпадет пять номеров плюс бонусный шар, то выигрыш составит 1 000 000 фунтов стерлингов, а если выпадет пять номеров, то 1 750 фунтов стерлингов. Четыре правильно выбранных номера приносят приз в размере 140 фунтов стерлингов, а три — 30 фунтов стерлингов.

Два правильных номера приносят игрокам бесплатную лотерею lucky dip — еще одно участие в лотерее со случайно выбранными номерами. Билеты стоят 2 фунта стерлингов каждый, и, используя теорию математиков, игроки могут выиграть всего один бесплатный счастливый билет. Если же в этом случае выигрыш не выпадет, то игроки потратят 54 фунта стерлингов и не получат никаких денег обратно.

Ранее Фокус сообщал, что в США мужчина узнал из интернета, что выиграл $1,5 млн. Недавно счастливчик, пожелавший остаться неизвестным, посетил штаб-квартиру Michigan Lottery, чтобы получить свой крупный приз.

Также стало известно, что победитель лотереи, спустивший состояние в 11 млн фунтов, вернулся к продаже окон. Марк Гардинер спустя 18 лет после победы в Национальной лотереи вернулся к обычной трудовой деятельности. После неудачных инвестиций мужчина решил вновь заняться продажей окон.