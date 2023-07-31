"Верю в любовь": мать-одиночка не может выбрать настоящего "принца" из 1000 мужчин

Женщина хочет найти амбициозного мужчину, который будет любить безоговорочно и заботиться о ней всеми возможными способами.

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41-летняя мать-одиночка Клэр Ди из Суонси рассказала, что из более чем 1000 мужчин ей еще не удалось найти никого, кто отвечает всем ее требованиям, сообщает The Sun.

"Говорят, что каждые четыре отношения начинаются онлайн, и каждый вечер я сажусь на свой диван и начинаю свою двухчасовую онлайн-прокрутку. Plenty Of Fish, Tinder и Facebook Dating — я просматриваю их все", — рассказала Клэр Ди.

По ее словам, за последние три года она встретилась с более чем 1000 мужчинами, но еще не нашла того единственного.

"Это потому, что у меня длинный список потребностей, и я отказываюсь соглашаться на что-то меньшее в своих требованиях. Я хочу, чтобы кто-то сбил меня с ног, любил меня безоговорочно, всегда был джентльменом и платил за мои напитки", — заявила Клэр.

Ей нравятся целеустремленные мужчины с амбициями. Она хочет найти мужчину, который захочет заботиться о ней всеми возможными способами.

При этом мужчина должен быть выше 6 футов, коренастым, с мускулами и с хорошей шевелюрой, так как не любит лысых мужчин.

"Мне нравятся мужественные мужчины, и если парень не любит бифштекс с кровью и острое карри, то он, наверное, слишком слаб для меня", — заявила Клэр Ди.

Всегда были очень высокие стандарты

"Моим первым серьезным бойфрендом был Джеймс, когда мне было 18. Мы познакомились на вечеринке, и на первом свидании он подобрал меня на такси, выпил вина и поужинал. Я чувствовала себя принцессой. Я обожала его и думала, что уже нашла для себя мужчину", — рассказала Клэр о своем первом увлечении.

Через 18 месяцев они обручились, но он не прилагал усилий и воспринимал ее как должное. Джеймсу надоели ее требования и пара рассталась.

"Я была незрелой, и это было нелепым способом вести себя, но я верю в настоящую любовь, и если бы он был ею, мы бы до сих пор были вместе", — вспоминает Клэр.

После этого у нее было много отношений с мужчинами, но все они продолжались всего пару месяцев.

"Мои друзья говорят мне, что я должен смириться с тем, что мне 41 год, и у меня нет той силы притяжения, которая была у меня когда-то", — поделилась Клэр.

Сейчас она разведена и сама воспитывает ребенка. Однако не теряет веры, что найдет своего мужчину, который будет соответствовать высоким стандартам.

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