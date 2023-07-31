"Вірю в кохання": мати-одиначка не може вибрати справжнього "принца" з 1000 чоловіків

Жінка хоче знайти амбітного чоловіка, який кохатиме беззастережно і піклуватиметься про неї всіма можливими способами.

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41-річна мати-одиначка Клер Ді із Суонсі розповіла, що з понад 1000 чоловіків їй ще не вдалося знайти нікого, хто відповідає всім її вимогам, повідомляє The Sun.

"Кажуть, що кожні чотири стосунки починаються онлайн, і щовечора я сідаю на свій диван і починаю свою двогодинну онлайн-прокрутку. Plenty Of Fish, Tinder і Facebook Dating — я переглядаю їх усі", — розповіла Клер Ді.

За її словами, за останні три роки вона зустрілася з понад 1000 чоловіками, але ще не знайшла того єдиного.

"Це тому, що в мене довгий список потреб, і я відмовляюся погоджуватися на щось менше у своїх вимогах. Я хочу, щоб хтось збив мене з ніг, любив мене беззастережно, завжди був джентльменом і платив за мої напої", — заявила Клер.

Їй подобаються цілеспрямовані чоловіки з амбіціями. Вона хоче знайти чоловіка, який захоче піклуватися про неї всіма можливими способами.

Водночас чоловік має бути вищим за 6 футів, кремезним, з м'язами і з гарною шевелюрою, оскільки не любить лисих чоловіків.

"Мені подобаються мужні чоловіки, і якщо хлопець не любить біфштекс із кров'ю і гостре карі, то він, напевно, занадто слабкий для мене", — заявила Клер Ді.

Завжди були дуже високі стандарти

"Моїм першим серйозним бойфрендом був Джеймс, коли мені було 18. Ми познайомилися на вечірці, і на першому побаченні він підібрав мене на таксі, випив вина і повечеряв. Я почувалася принцесою. Я обожнювала його і думала, що вже знайшла для себе чоловіка", — розповіла Клер про своє перше захоплення.

Через 18 місяців вони заручилися, але він не докладав зусиль і сприймав її як належне. Джеймсу набридли її вимоги і пара розлучилася.

"Я була незрілою, і це було безглуздим способом поводитися, але я вірю в справжнє кохання, і якби він був ним, ми б досі були разом", — згадує Клер.

Після цього у неї було багато стосунків із чоловіками, але всі вони тривали лише кілька місяців.

"Мої друзі кажуть мені, що я маю змиритися з тим, що мені 41 рік, і в мене немає тієї сили тяжіння, яка була в мене колись", — поділилася Клер.

Нині вона розлучена і сама виховує дитину. Проте не втрачає віри, що знайде свого чоловіка, який відповідатиме високим стандартам.

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