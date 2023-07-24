Каньє Вест відреагував на новий ймовірний роман Кім Кардашʼян

Скандальний музикант почув чутки про стосунки колишньої дружини та Тома Бреді.

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Стало відомо, як американський репер Каньє Вест реагує на новий ймовірний роман своєї колишньої дружини Кім Кардашʼян. Про це пише ЕТ.

Влітку 2023 почали ширитися чутки, що Кім Кардашʼян і футболіст Том Бреді мають романтичний інтерес одне до одного, хоча багато джерел наполягають на тому, що вони "просто друзі".

"Між ними не відбувається нічого романтичного", — повідомило джерело. "Пріоритетом обох є сім’ї. Кім просто розважалася та насолоджувалася літом".

Це не завадило їхнім колишнім почути про це. Ексчоловік Кардашʼян Каньє Вест також чув ці чутки, і джерело каже, що він "ревнував до повідомлень про Кім і Тома".

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Кім Кардашʼян Фото: Скриншот

Що стосується Жизель Бюндхен, колишньої дружини Бреді, то вона "сприймає все з недовірою".

"Її головна мета — мати здорові та збалансовані стосунки з Томом", — пояснило джерело. "Вона бажає йому всього найкращого і хоче, щоб він був щасливим".

І Бреді, і Кардашʼян були помічені на щорічній вечірці Майкла Рубіна 4 липня 2023 в Гемптонсі, а сам Рубін вважає, що вони не зустрічаються, і що чутки перебільшені.

Том Бреді та Жизель Бюндхен Фото: Getty Images

"Чесно кажучи, вони просто друзі", — сказав він. "Це просто божевільні чутки, які поширюються".

Розлучення Бреді з Бюндхен було завершено в жовтні 2022 року, а через місяць Кардашʼян і Вест офіційно розлучилися. Засновниця SKIMS близько дев’яти місяців зустрічалася з коміком Пітом Девідсоном.

Нагадаємо, Кім Кардашʼян знялася в новому сезоні "Американської історії жахів".

Також Фокус писав про реакцію Кім Кардашʼян на антисемітські висловлювання Каньє Веста.