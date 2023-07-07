Кім Кардашʼян порушила мовчання про антисемітські висловлювання Каньє Веста

Знаменитість розплакалася, визнавши, що вона "не в порядку".

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42-річна американська теледіва Кім Кардашʼян відреагувала на антисемітські вислови свого колишнього чоловіка Каньє Веста. Про це пише Page Six.

Під час свіжого епізоду "Сімейства Кардашʼян" багатодітна мама порушила мовчання, спілкуючись із сестрою Хлої про публічні скандали її колишнього коханого.

Коли Кім запитали, як у неї справи, зірка розплакалася, визнавши, що вона "не в порядку".

"У мене сьогодні такий важкий день", — сказала вона, витираючи сльози з очей, зазначивши, що не переодягалася кілька днів через смуток.

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Кім Кардашʼян Фото: Getty Images

"Мене це справді бентежить, це так сильно відрізняється від людини, за яку я вийшла заміж", — зізналася 42-річна зірка реаліті-шоу.

"Тому що це те, кого я любила, і це те, кого я пам’ятаю, і … я зроблю все, щоб повернути цю людину", — додала Кім.

Кардашʼян зізналася, що їй "неприємно" через публічні витівки 46-річного Каньє Веста — хоча йому, судячи з усього, було байдуже.

"Я навіть не думаю, що він відчуває себе погано, — сказала Кім сестрі.

"Уся ситуація сумна, і я не знаю, як з нею емоційно впоратися", — додала зірка.

Каньє Вест Фото: Getty

Нагадаємо, Кім Кардашʼян розплакалася, розповідаючи про Каньє Веста.

Також Фокус писав про визнання Каньє Веста як "антисеміта 2022 року".