Ким Кардашьян нарушила молчание об антисемитских высказываниях Канье Уэста
Знаменитость расплакалась, признав, что она "не в порядке".
42-летняя американская теледива Ким Кардашьян отреагировала на антисемитские высказывания своего бывшего мужа Канье Уэста. Об этом пишет Page Six.
Во время свежего эпизода "Семейства Кардашьян" многодетная мама нарушила молчание, общаясь с сестрой Хлои о публичных скандалах ее бывшего возлюбленного.
Когда Ким спросили, как у нее дела, звезда расплакалась, признав, что она "не в порядке".
"У меня сегодня такой тяжелый день", — сказала она, вытирая слезы с глаз, отметив, что не переодевалась несколько дней из-за грусти.
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"Меня это действительно смущает, это так сильно отличается от человека, за которого я вышла замуж", — призналась 42-летняя звезда реалити-шоу.
"Потому что это то, кого я любила, и это то, кого я помню, и ... я сделаю все, чтобы вернуть этого человека", — добавила Ким.
Кардашьян призналась, что ей "неприятно" из-за публичных выходок 46-летнего Канье Уэста — хотя ему, судя по всему, было все равно.
"Я даже не думаю, что он чувствует себя плохо, — сказала Ким сестре.
"Вся ситуация печальная, и я не знаю, как с ней эмоционально справиться", — добавила звезда.
Напомним, Ким Кардашьян расплакалась, рассказывая о Канье Уэсте.
Также Фокус писал о признании Канье Уэста как "антисемита 2022 года".