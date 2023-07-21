Вийшов тизер "Американської історії жахів" з Кім Кардаш'ян (відео)

Для Кім Кардаш'ян це перша велика роль у її кар'єрі.

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Стримінговий сервіс Hulu, що належить The Walt Disney Company, представив перший тизер 12 сезону "Американської історії жахів", у якій глядачі побачать таких зірок, як Кім Кардаш'ян, Емма Робертс і Кара Делевінь, пише Deadline.

"Американська історія жахів: Делікатес" вийде на каналі FX, а зірка сімейного реаліті-шоу зіграє в ньому головну роль.

Цей сезон частково заснований на новому романі-трилері Даніель Валентайн "Ніжний стан", у якому розповідається про жінку на ім'я Анна Олкотт, котра переконується, що зловісна сутність іде на все, щоб її вагітність ніколи не настала, тоді як чоловіки в її житті не вірять жодному її слову. Сценарій адаптував Геллі Фейффер, а зняв серіал Раян Мерфі.

У серіалі, який описують як феміністське оновлення "Дитини Розмарі", також знімаються Закарі Квінто, Мікаела Джей Родрігес, Метт Чурі, Аннабель Декстер-Джонс, Одеса А'ціон, Дебра Монк і Джулі Монк.

У тизері Кім постає з довгими білими локонами і в чорній сукні. Поки вона колише дитину, на задньому плані грає моторошна версія "Rock-A-Bye Baby".

Оголошення про кастинг Кардаш'ян раніше цього року викликало фурор, а сама засновниця SKIMS повідомила в травні, що бере уроки акторської майстерності, щоб підготуватися до своєї ролі.

"Дуже весело вийти за межі своєї зони комфорту, спробувати щось нове і вирости. Мені подобається кидати собі виклик. Я так схвильована цим досвідом", — зізнавалася Кардаш'ян.

Роль у серіалі стане для Кім першою головною в її кар'єрі. Понад 10 років тому вона знімалася в епізодичних ролях у картинах "2012", "Спокуса: Свідчення консультанта з питань шлюбу", "C.S.I.: Місце злочину Нью-Йорк" і "Вбивча діва". Вона також зіграла саму себе у фільмах "Як я зустрів вашу маму", "Студія 30" і "Двоє дівчат на мілині".

Раніше Фокус писав, що Кім Кардаш'ян готова припинити зніматися в реаліті-шоу заради роботи юристом.