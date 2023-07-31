Смеялись все: молодую маму, застрявшую в детской качели, спасли пожарные (фото)

Леала Ванбест сама не поняла как оказалась на качели. Женщина решила покататься на ней, но когда попыталась встать после 10 минут качания, то обнаружила, что застряла. Спасать молодую маму пришлось пожарным.

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В Великобритании 22-летняя Леала Ванбест из Эссекса, на целый час застряла в качели на детской площадке. Женщину пришлось вызволять пожарным. Об этом пишет Daily Star.

Британка, которая гуляла с друзьями и дочерью в местном парке, рассказала, что сама не поняла как оказалась на качели. Женщина решила покататься на ней, но когда попыталась встать после 10 минут качания, то обнаружила, что застряла.

Леала сначала пыталась выбраться сама, а затем с помощью друзей и незнакомцев, но так и не смогла сдвинуться с места.

На детскую площадку была вызвана пожарная служба, которая выслала четырех пожарных, прибывших на место через 10 минут с включенными на полную мощность сиренами и фарами. После безуспешных попыток вытащить девушку из качелей спасателям пришлось их демонтировать.

Сначала они сняли цепи, далее основание, а затем согнули конструкцию, чтобы женщина могла пролезть бедрами через диагональную щель.

"Я застряла там примерно на час — это было очень, очень смешно. Все смотрели и смеялись, а когда приехала пожарная машина, люди стали открывать свои двери, чтобы посмотреть — я просто не могла остановиться от смеха. Пожарные тоже продолжали шутить. Я не знаю, зачем я вообще залезла на качели, я просто подошла к ним и ничего не соображала", — рассказала девушка решившая вспомнить детство.

Спасать молодую маму пришлось пожарным Фото: коллаж Фокус

Лила сказала, что ей было "очень больно", когда люди пытались ее вытащить, и что в результате у нее осталось несколько синяков на бедрах.

"Было приятно снова стать свободной, но там было много детей, у которых оставалась только одна качелька", — добавила мама девочки.

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