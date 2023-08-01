Опасаются вторжения инопланетян: над городом заметили НЛО в форме диска (видео)

Женщина поделилась видеороликом, в котором якобы видно НЛО в ночном небе. Ролик вызвал панику и предположения о том, чем может быть этот загадочный объект.

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В Мексике Марселла Гузман сняла на видео нечто похожее на огромное "дискообразное" НЛО зависшее над городом. Ролик, опубликованный в TikTok, набрал более 4,6 миллиона просмотров, вызвав в соцсетях панику по поводу вторжения инопланетян. Об этом пишет Daily Star.

На жутких кадрах, снятых ночью, видно, как странный объект парит в небе, окруженный светящимся ореолом. Видеозапись вызвала панику и предположения о том, чем может быть этот загадочный объект.

Необычный объект увидели в небе в штате Тамаулипас на северо-востоке Мексики. Некоторые обеспокоенные местные жители предположили, что медленно движущийся объект может быть инопланетным кораблем и даже началом вторжения.

Ролик набрал более 4,6 миллиона просмотров, вызвав в соцсетях панику по поводу вторжения инопланетян Фото: Jam Press

По сообщениям, НЛО был замечен также в соседних штатах Нуэво-Леон и Коауила. 17-секундный ролик был опубликован в TikTok Марселлой Гузман.

"Кто-нибудь еще где-нибудь видел это? Та штука, которую вы видите, начала делать круг и исчезла, чтобы затем превратиться в очень маленькую звезду и продолжить движение", — написала женщина.

Зрители поспешили поделиться своим мнением в комментариях. Многие отметили, что тоже видели странный объект в небе.

"Я тоже это видел, я ехал в автобусе и спросил у папы, что это такое, мы подумали, что это звезда, но потом оно начертило круг и исчезло", — написал один из пользователей соцсети.

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