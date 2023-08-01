"Это что-то грандиозное": акулы-мегалодоны "вернулись" в британские воды (фото)

Мегалодон известен как самый грозный из когда-либо живших хищников, длина его тела превышает 20 метров. Заметив огромные плавники люди начали побаиваться за свою безопасность.

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Три массивных акульих плавника, которые заметили в лондонской реке Темзе, вызвали опасения, что в Великобритании появился огромный доисторический морской зверь. Однако все оказалось гораздо проще. Об этом пишет Daily Star.

Покрытые шрамами плавники акул, плавающих по реке и кружащих вокруг лодок перед Тауэрским мостом, заставили людей испугаться. На кадрах видно, что самый большой плавник акулы возвышается над водой на 5,5 метра.

Жители Лондона, которые проходили или проезжали рядом, начали задаваться вопросом действительно ли мегалодон мог вернуться к жизни. В какой-то момент громадные акульи плавники настигли байдарочника, который проплывал мимо пристани Батлера.

"Это что-то грандиозное, акулы в Темзе?" — удивился один из них.

Самый большой плавник акулы возвышается над водой на 5,5 метра Фото: Daily Star

Мегалодон известен как самый грозный из когда-либо живших хищников, длина тела которого превышает 20 метров. Но, к счастью, этот вид оказался ненастоящим и был создан кинематографистами для рекламы готовящегося к выходу блокбастера "Мег 2: Траншея".

Три массивных плавника и спинная часть были изготовлены вручную за шесть недель в стиле культовых акул-мегалодонов из кинофильма. Поклонники акул могут ожидать потрясающую битву между огромным хищником и динозавром T-rex. Джейсон Стэйтэм возвращается в воду, где обнаруживает на дне океана трио страшных акул.

Фильм "Мег", ставший фаворитом лета 2018 года, собрал в прокате более 530 млн долларов.

Ранее Фокус сообщал, что студент из США рассказал о страшном нападении акулы. Крису Поспишилу была сделана срочная операция по восстановлению семи порванных сухожилий. В его костях были обнаружены кусочки зуба акулы.

Также стало известно, что акулу проглотило гигантское морское чудовище. Капитан рыболовецкой компании Джон Броссар и его команда пытались поймать на удочку рыбу, но существо, которое плавало под их лодкой, выпрыгнуло из воды и ухватило их добычу.