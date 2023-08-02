Крокодил плавал с телом в пасти: в Коста-Рике рептилия напала на местного футболиста (фото)

Футболист стал жертвой нападения рептилии. Несмотря на закон, который запрещает убивать диких животных, полицейским пришлось застрелить зверя, чтобы высвободить тело.

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Костариканский футболист Хесус Альберто Лопес Ортис, известный как "Чучо", стал жертвой нападения крокодила, когда он искупался в реке Рио-Каньяс в провинции Гуанакасте, чтобы охладиться. Об этом пишет британский таблоид Th Sun.

Лопесу было 29 лет, он играл в местной любительской футбольной команде Deportivo Río Cañas, а также заботливым отцом двоих детей.

Ужасающее событие было запечатлено на видео, где крупный крокодил плывет по воде, удерживая в своих челюстях тело несчастного футболиста. По предварительным данным, Лопес получил телесные повреждения после нападения рептилии.

Местные жители, увидев случившееся, последовали за крокодилом на каноэ. Согласно заявлению местной полиции, правоохранители в конечном итоге убили опасного зверя.

Семья Лопеса обратилась к общественности с просьбой о помощи в оплате расходов на похороны футболиста, и менеджер его команды организовал сбор средств.

Официальный клуб игрока выразил свои соболезнования по поводу потери Хесуса Лопеса Ортиса, добавив, что он был скромным человеком и оставил яркий след в их сердцах.

Местные законы Коста-Рики запрещают охоту и убийство охраняемых животных, включая крокодилов. Тем не менее, местная полиция приняла решение освободить тело погибшего человека из челюстей крокодила и застрелить животное. В заявлении они отметили, что приложили все усилия, чтобы спасти тело Лопеса, не причинив вреда рептилии, но это оказалось невозможным.

Напомним, в Великобритании в знаменитой лондонской реке Темзе было замечено нечто странное, похожее на рептилию. Находка вызвала всеобщее обсуждение в социальных сетях.

Также сообщалось, что дайвер нашел огромный зуб доисторической акулы-мегалодона.