"Они счастливы": британка потратила часть приза с лотереи на роскошный дом для попугаев (фото)

У птиц есть собственная комната с кондиционером, специальным напольным покрытием, игрушками, растениями и аппаратурой, чтобы они могли развлекаться и чувствовать себя как можно ближе к домашней обстановке.

Related video

44-летняя Лесли Герберт из Великобритании выиграла 2 миллиона фунтов стерлингов в Национальной лотереи и потратила часть этих денег на огромный телевизор, чтобы два ее африканских серых попугая могли с удовольствием смотреть свои любимые сериалы и передачи. Об этом пишет Daily Star.

Мать четверых детей, сорвавшая джекпот, потратила деньги на новый семейный дом в Бейзингстоке (графство Хэмпшир). Кроме этого британка подарила своим африканским серым попугаям телевизор с плоским экраном.

В новом доме теперь достаточно места для ее детей, двух собак и попугаев, которых зовут Альфи и Сонни. У птиц есть собственная комната с кондиционером, специальным напольным покрытием, игрушками, растениями и аппаратурой, чтобы они могли развлекаться и чувствовать себя как можно ближе к домашней обстановке.

"Люди могут подумать, что я сумасшедшая, но мои животные — это часть моей семьи, поэтому для меня очень важно, чтобы они тоже выиграли. После того как дети выбрали себе комнаты, осталась одна свободная, которую я решила превратить в комнату для попугаев. Я знаю, что это не джунгли Африки, но они счастливы в своей комнате и наслаждаются свободой", — рассказала победительница лотереи.

Птички просто обожают смотреть американскую переду о Дуэйне "Псе" Чепмене Фото: коллаж Фокус

По словам Лесли, ее птички просто обожают смотреть американскую передачу о Дуэйне "Псе" Чепмене и его работе в качестве охотника за головами на Гавайях и в Колорадо.

"Оба попугая обожают смотреть телевизор, и по какой-то непонятной причине их любимым сериалом является именно это шоу, они просто сходят с ума по нему. Когда я рассказываю людям, что у меня дома есть комната для попугаев, они думают, что я сошла с ума. Обычно быстрые машины и драгоценности занимают первое место в списке "когда я выиграю в лотерею", но для меня главное — создать для своей семьи самый лучший и счастливый дом, в котором будут и мои попугаи", — сказала женщина.

Британка выиграла в лотерею в 2021 году, когда ей было трудно оплатить ветеринарный счет за своего первого попугая Биби — птицу, которую она спасла и которая впоследствии умерла. Лесли добавила, что она надеется создать приют для брошенных животных, таких как Сонни, которого она взяла к себе после смерти его пожилого хозяина.

Ранее Фокус сообщал, что женщину вынудили отдать $1,3 млн бывшему мужу. Дениз Росси расторгла 25-летний брак и подала на развод с мужем Томасом всего через 11 дней после того, как выиграла огромную сумму в лотерею, сохранив свой выигрыш в тайне. Суд обязал женщину выплатить сумму, которая составляет стоимость приза.

Также стало известно, что в США мужчина узнал из интернета, что выиграл $1,5 млн. Недавно счастливчик, пожелавший остаться неизвестным, посетил штаб-квартиру Michigan Lottery, чтобы получить свой крупный приз.