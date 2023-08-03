Россияне прозвали "Карателем": как украинская "леди" стала успешным снайпером на войне (фото)

Королева красоты, украинский снайпер, прозванная "Жанной д'Арк", также была названа российскими СМИ "Карателем" за свои подвиги. До вторжения России в Украину Евгения работала в ювелирном бизнесе.

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31-летняя Евгения Эмеральд, до вторжения России в Украину работала в ювелирном бизнесе, а сейчас является уважаемым и почитаемым снайпером, которою прозвали "Карателем". Об этом пишет Daily Star.

Евгения Эмеральд, которая сейчас ухаживает за своим трехмесячным ребенком, рассказала, как ее трясло, когда она впервые осознала, что должна кого-то убить. Однако теперь она — хладнокровный стрелок, который не колеблется.

"Если мужчина колеблется, стрелять или нет, то женщина — никогда. Может быть, именно поэтому женщины рожают, а не мужчины", — сказала она BBC, держа на руках своего ребенка.

До вторжения России в Украину Евгения работала в ювелирном бизнесе. Она связала себя узами брака с человеком, с которым познакомилась в начале вторжения, Евгением Стипанюком, в лесу в Харьковской области в октябре 2022 года.

Россияне прозвали женщину "Карателем" Фото: emerald.evgeniya/Instagram

Девушка прошла военную подготовку во время вторжения России в Крым в 2014 году, но полностью вступила в армию в прошлом году.

"Я пришла к своему командиру и спросила его: "Что я могу делать лучше всего?". Он ответил, что я буду снайпером", — сказала она.

Украинская военная рассказала о "личном аде", который испытывает, когда видит, что ее пуля попала в цель.

"Потому что ты видишь, что происходит. Ты видишь, что попадаешь в цель. Это личный ад для каждого, кто видит это в снайперский прицел", — пояснила она.

Женщина познакомилась со свом мужем в начале вторжения в лесу Фото: emerald.evgeniya/Instagram

Евгения также рассказала о том, как ее трясло, когда она впервые осознала, что ей придется лишить кого-то жизни.

"В течение 30 секунд меня трясло — все тело — и я не могла это остановить. Это осознание того, что сейчас ты сделаешь что-то, что станет точкой невозврата. Но не мы пришли к ним с войной. Они пришли к нам", — сказала она.

Ранее Фокус сообщал, что украинские военные спасли от мин гигантского зайца. Наши солдаты взяли за привычку находить и помогать животным, оказавшимся в зоне военных действий, созданной Россией. Последняя такая "находка", связанная с огромным зайцем, стала вирусной.

Также стало известно, что британский военный потерял кота, которого спас от войны в Украине. Эйден Эйслин спас животное из украинских окопов в начале этого года. Котенок почти наверняка был обречен на смерть, но мужчина вывез его в безопасное место с линии фронта на Донбассе и вырастил.