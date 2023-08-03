Росіяни прозвали "Карателем": як українська "леді" стала успішним снайпером на війні (фото)

Королева краси, український снайпер, прозвана "Жанною д'Арк", також була названа російськими ЗМІ "Карателем" за свої подвиги. До вторгнення Росії в Україну Євгенія працювала в ювелірному бізнесі.

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31-річна Євгенія Емеральд, яка до вторгнення Росії в Україну працювала в ювелірному бізнесі, а зараз є шанованим і шанованим снайпером, яку прозвали "Карателем". Про це пише Daily Star.

Євгенія Емеральд, яка зараз доглядає за своєю тримісячною дитиною, розповіла, як її трусило, коли вона вперше усвідомила, що має когось убити. Однак тепер вона — холоднокровний стрілець, який не вагається.

"Якщо чоловік вагається, стріляти чи ні, то жінка — ніколи. Можливо, саме тому жінки народжують, а не чоловіки", — сказала вона BBC, тримаючи на руках свою дитину.

До вторгнення Росії в Україну Євгенія працювала в ювелірному бізнесі. Вона вийшла заміж за людину, з якою познайомилася на початку вторгнення, Євгеном Стипанюком, у лісі на Харківщині в жовтні 2022 року.

Росіяни прозвали жінку "Карателем" Фото: emerald.evgeniya/Instagram

Дівчина пройшла військовий вишкіл під час вторгнення Росії до Криму 2014 року, але повністю вступила в армію минулого року.

"Я прийшла до свого командира і запитала його: "Що я можу робити найкраще?". Він відповів, що я буду снайпером", — сказала вона.

Українська військова розповіла про "особисте пекло", яке відчуває, коли бачить, що її куля влучила в ціль.

"Тому, що ти бачиш, що відбувається. Ти бачиш, що потрапляєш у ціль. Це особисте пекло для кожного, хто бачить це в снайперський приціл", — пояснила вона.

Жінка познайомилася зі своїм чоловіком на початку вторгнення в лісі Фото: emerald.evgeniya/Instagram

Євгенія також розповіла про те, як її трясло, коли вона вперше усвідомила, що їй доведеться позбавити когось життя.

"Протягом 30 секунд мене трясло — все тіло — і я не могла це зупинити. Це усвідомлення того, що зараз ти зробиш щось, що стане точкою неповернення. Але не ми прийшли до них із війною. Вони прийшли до нас", — сказала вона.

Раніше Фокус повідомляв, що українські військові врятували від мін гігантського зайця. Наші солдати взяли за звичку знаходити й допомагати тваринам, які опинилися в зоні військових дій, створеній Росією. Остання така "знахідка", пов'язана з величезним зайцем, стала вірусною.

Також стало відомо, що британський військовий втратив кота, якого врятував від війни в Україні. Ейден Ейслін врятував тварину з українських окопів на початку цього року. Кошеня майже напевно було приречене на смерть, але чоловік вивіз його в безпечне місце з лінії фронту на Донбасі та виростив.