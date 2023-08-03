Адский отпуск: туристы пожаловались на элитный отель, в котором видели труп под простыней

Семейная пара, забронировавшая пятизвездочную гостиницу через компанию TUI, утверждает, что видела, как постояльцы принимали наркотики, как люди испражнялись в бассейне и даже мертвое тело женщины.

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50-летний британец Алан Стивенс с женой утверждают, что в пятизвездочном отеле в Доминиканской Республике они провели адский отпуск и видели мертвое тело, спрятанное под простыней. Об этом пишет Daily Star.

Медицинский ассистент NHS из Халла вместе со своей женой забронировал путевку через компанию TUI. Они утверждают, что гости отеля Riu Republica в Пунта-Кане принимали наркотики, открыто занимались сексом и испражнялись в бассейн. По его словам, им также предлагали наркотики.

Алан заказал 17-дневный отпуск в качестве подарка на день рождения своей жены, и пара приехала в конце июня, сообщает HullLive.

Когда Алан обратился с жалобой в компанию TUI, по его словам, он был встречен полным безразличием. Ему предложили ваучеры на 200 фунтов стерлингов, а также консультации "в связи с событиями, свидетелем которых вы стали", хотя отдых обошелся ему почти в 3 тысячи фунтов стерлингов. Он назвал сумму компенсации "шуткой".

Компания TUI заявила, что эти проблемы в значительной степени "не зависят от туроператора". На их сайте отель описывается как пятизвездочный курорт, предлагающий "расположение на берегу моря и первоклассный бассейн".

Отель Riu Republica в Пунта-Кане Фото: Hull Live

Британец, говорит, что отель оказался больше похож на "отель для вечеринок". Кроме того, мужчина утверждает, что они видели мертвое тело, спрятанное под простыней, сразу после инцидента, когда гостья отеля упала с балкона четвертого этажа.

"Это был 100% самый плохой отпуск, в котором мы когда-либо были. Единственной хорошей вещью в отпуске был номер! Когда мы впервые пошли в бассейн, то увидели, как гости курят траву в бассейне, люди занимаются сексом в бассейне, и все это было мерзко. Мы видели, как одна женщина блевала в бассейне, а другой гость на самом деле опорожняется в бассейне. За 17 дней нашего пребывания к нам подошли люди, предлагавшие нам наркотики примерно 10 раз", — рассказал Алан.

Издание отмечает, что представитель компании TUI извинился перед британцем и его женой.

Согласно порталу Tripadvisor отель Riu Republica оценивается в 4 из 5 звезд. Многие отдыхающие оставили как положительные, так и негативные комментарии. Из плюсов выделят чистый пляж рядом, много лежаков и хорошею еду.

Отзыв об отеле Riu Republica Фото: tripadvisor

К минусам приписывают изношенные комнаты, плохое обслуживание и слишком большой поток людей.

Отзыв об отеле Riu Republica Фото: tripadvisor

Портал Booking.com отмечает, что курортный отель Riu Republica работает по системе "все включено" и предназначенный только для взрослых. На сайте имеется отметка 18+. Парам особенно нравится расположение — они оценили проживание в этом районе для поездки вдвоем на 8,6 баллов из 10.

Ранее Фокус писал, что мужчина стал единственным пассажиром самолета после 18-часовой задержки. Фил Стрингер поднялся на борт и обнаружил, что все остальные пассажиры, которые должны были лететь этим рейсом отказались от долгожданного полета. Мужчина рассказал, что подружился с экипажем и теперь у них есть общий чат для шуток.

Также сообщалось, что авиакомпания случайно отправила женщину в другую страну за 1450 км от дома. Беверли Эллис-Хебард направили не на тот самолет и у нее не было при себе паспорта. Расстояние между ее родным городом Филадельфией и Ямайкой, куда она полетела по ошибке, составляет примерно 900 миль (1450 км).