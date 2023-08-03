Пекельна відпустка: туристи поскаржилися на елітний готель, у якому бачили труп під простирадлом

Сімейна пара, яка забронювала п'ятизірковий готель через компанію TUI, стверджує, що бачила, як постояльці приймали наркотики, як люди випорожнювалися в басейні й навіть мертве тіло жінки.

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50-річний британець Алан Стівенс із дружиною стверджують, що в п'ятизірковому готелі в Домініканській Республіці вони провели пекельну відпустку і бачили мертве тіло, заховане під простирадлом. Про це пише Daily Star.

Медичний асистент NHS з Галла разом зі своєю дружиною забронював путівку через компанію TUI. Вони стверджують, що гості готелю Riu Republica в Пунта-Кані вживали наркотики, відкрито займалися сексом і випорожнювалися в басейн. За його словами, їм також пропонували наркотики.

Алан замовив 17-денну відпустку як подарунок на день народження своєї дружини, і пара приїхала наприкінці червня, повідомляє HullLive.

Коли Алан звернувся зі скаргою в компанію TUI, за його словами, його зустріли повною байдужістю. Йому запропонували ваучери на 200 фунтів стерлінгів, а також консультації "у зв'язку з подіями, свідком яких ви стали", хоча відпочинок обійшовся йому майже в 3 тисячі фунтів стерлінгів. Він назвав суму компенсації "жартом".

Компанія TUI заявила, що ці проблеми значною мірою "не залежать від туроператора". На їхньому сайті готель описується як п'ятизірковий курорт, що пропонує "розташування на березі моря і першокласний басейн".

Готель Riu Republica в Пунта-Кані Фото: Hull Live

Британець, каже, що готель виявився більше схожим на "готель для вечірок". Крім того, чоловік стверджує, що вони бачили мертве тіло, заховане під простирадлом, одразу після інциденту, коли гостя готелю впала з балкона четвертого поверху.

"Це була 100% найгірша відпустка, в якій ми коли-небудь були. Єдиною хорошою річчю у відпустці був номер! Коли ми вперше пішли в басейн, то побачили, як гості курять траву в басейні, люди займаються сексом у басейні, і все це було бридко. Ми бачили, як одна жінка блювала в басейні, а інший гість насправді випорожнюється в басейні. За 17 днів нашого перебування до нас підійшли люди, які пропонували нам наркотики приблизно 10 разів", — розповів Алан.

Видання зазначає, що представник компанії TUI просив вибачення перед британцем і його дружиною.

Згідно з порталом Tripadvisor готель Riu Republica оцінюється в 4 з 5 зірок. Багато відпочивальників залишили як позитивні, так і негативні коментарі. З плюсів виділять чистий пляж поруч, багато лежаків і хорошу їжу.

Відгук про готель Riu Republica Фото: tripadvisor

До мінусів приписують зношені кімнати, погане обслуговування і занадто великий потік людей.

Відгук про готель Riu Republica Фото: tripadvisor

Портал Booking.com зазначає, що курортний готель Riu Republica працює за системою "все включено" і призначений тільки для дорослих. На сайті є позначка 18+. Парам особливо подобається розташування — вони оцінили проживання в цьому районі для поїздки удвох на 8,6 бала із 10.

Раніше Фокус писав, що чоловік став єдиним пасажиром літака після 18-годинної затримки. Філ Стрінгер піднявся на борт і виявив, що всі інші пасажири, які повинні були летіти цим рейсом відмовилися від довгоочікуваного польоту. Чоловік розповів, що подружився з екіпажем і тепер у них є спільний чат для жартів.

Також повідомлялося, що авіакомпанія випадково відправила жінку в іншу країну за 1450 км від дому. Беверлі Елліс-Гебард направили не на той літак і в неї не було при собі паспорта. Відстань між її рідним містом Філадельфією і Ямайкою, куди вона полетіла помилково, становить приблизно 900 миль (1450 км).