Напал с ножом: 87-летняя пенсионерка отбивалась от грабителя, а затем накормила его

Марджори Перкинс проснулась рано утром и обнаружила мужчину, который стоял возле ее кровати без рубашки и с ножом в руках. Женщина отбивалась от грабителя стулом пока он не проголодался.

Related video

87-летняя Марджори Перкинс из США утверждает, что предложила грабителю перекусить, чтобы отвлечь его до приезда полиции. Об этом пишет CNN.

Преступником оказался молодой парень, который ранее подстригал женщине газон. Он пробрался в ее дом в городе Брансвик (штат Мэн), когда она спала,

Пенсионерка рассказала, что проснулась рано утром 26 июля и обнаружила мужчину, который стоял возле ее кровати, без рубашки и с ножом в руках. По словам Перкинс, грабитель напал на ее и она взяла стул, который использовала в качестве щита.

"Он продолжал бить меня об стену, оставил мне синяк на лбу и на щеке", — сказала Перкинс.

Драка продолжалась до тех пор, пока "мужчине это не надоело". Парень неожиданно почувствовал голод и направился на кухню. Там он оставил свой нож. Американка последовала за ним и попросила его покинуть ее дом. Впоследствии стало известно, что парень ничего не ел в течение двух дней. Она сжалилась над юным грабителем, и дала ему арахисовое масло и пакет с крекерами, два мандарина, а также другие закуски.

"Он остановился на кухне у раковины и сказал, что очень голоден и давно ничего не ел", — рассказала Перкинс.

Иллюстративное фото Фото: Shutterstok

По словам пенсионерки, пока грабитель ел, она позвонила в службу 911. Когда он закончил, то надел брюки и вышел за дверь, оставив ботинки, рубашку и нож в доме женщины.

Издание отмечает, что американка знакома с членами семьи молодого преступника. В детстве он за деньги подстригал ее газон.

Полиция Брунсвика сообщила, что выследила подростка, подходящего под описание жительницы дома, до соседнего дома, где он был взят под стражу, а затем переведен в близлежащий центр развития молодежи. Ему предъявлены обвинения в краже со взломом, угрозе преступлением, нападении и гражданском нарушении.

Ранее Фокус сообщал, что пьяный водитель фургона проехал 45 километров без шин. Выходку выпившего британца заметил водитель скорой помощи, который наблюдал за тем, как автомобиль скользил по трассе A69 со скоростью 96 км в час.

Также стало известно, что 11-летнюю девочку арестовали за телефонный розыгрыш. Шутка ребенка не отличалась особой замысловатостью, но вызвала серьезную тревогу властей. Девочка отправила в службу спасения сообщение о том, что ее 14-летнюю подругу похитили и что она едет за похитителем.