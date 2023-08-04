Неожиданный гость: британская семья нашла в своей ванной потерявшегося детеныша лисы (фото)

Кэтрин Аттертон, специалист по спасению животных, рассказала о том, что жильцы дома были шокированы увидев напуганного лисенка в своей ванной комнате. Однако это не первый случай, когда лиса проникает в жилье людей.

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Семья была удивлена, когда в ванной своего дома в Эдинбурге (Шотландия) увидела детеныша лисы. Она сразу же вызвали сотрудников службы охраны дикой природы. Об этом пишет The Mirror.

Специалистам удалось спасти потерявшееся животное, которое, как предполагается, пробралось в жилье через открытую дверь. Они выпустили его обратно на свободу рядом с лисьей норой.

Кэтрин Аттертон, специалист по спасению животных из Шотландского общества защиты животных (SSPCA), говорит, что семья была очень удивлена, встретив неожиданного гостя. Хотя животное было немного пугливым, оно не пострадало.

"Жильцы дома были немного шокированы, когда обнаружили в ванной детеныша лисы! По их мнению, зверек, видимо, пробрался в дом через открытую дверь в какой-то момент дня, но когда именно — неизвестно. К счастью, детеныш не пострадал, только немного испугался. Мы смогли сразу же выпустить детеныша обратно в дикую природу неподалеку от лисьей норы, из которой, как мы полагаем, он появился", — сказала она.

Животное выпустили обратно на свободу рядом с лисьей норой Фото: SSPCA

Это уже не первый случай, когда лиса замечает открытую дверь и чувствует себя как дома. В ноябре прошлого года на острове Канви (графство Эссекс) удивленная мама проснулась и обнаружила, что ее кухня разгромлена, а на столешнице спит лиса.

Жительница дома Эмма Слейд выпустила свою собаку в сад рано утром и всю ночь слышала стук, который она приняла за стук дочери, пришедшей с ночной прогулки. Эмма тогда сказала:

"Никаких серьезных повреждений не было, но все вещи лежали на полу, мусорные ведра стояли на полу. По всему дивану были разбросаны цветы. Я не очень люблю лис, так как в ночь, когда я переехала, моего кролика съела лиса, так что, возможно, это та же самая лиса", — рассказала британка.

Ранее Фокус сообщал, что посетители зоопарка приняли медведя за переодетого человека. Люди начали задавать вопросы о том, как животное может стоять так прямо на задних лапах, да еще и с мешками кожи на бедрах. Многие стали предполагать, что это может быть человек в плохо подогнанном костюме медведя.

Также стало известно, что британка кормит одну и ту же "семью" лисиц в течение 25 лет. Шэрон Хьюз уже долго время бросает пушистым зверям на завтрак лакомства вроде булочек с колбасой. Женщина не только кормит животных, но и заботится об их здоровье.