Строили по спецзаказу: поселок превратился в город-призрак с круглосуточной охраной (фото)

Некогда оживленное поселение приобрело жуткие очертания. Многие дома повреждены и подверглись актам вандализма, а в его центре раскинулся заброшенный детский игровой парк.

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В Великобритании некогда процветающий военный поселок на окраине Эдинбурга (Шотладния), построенный по специальному заказу, сегодня представляет собой заброшенные руины с выбитыми окнами в домах и жуткой атмосферой. Об этом пишет Daily Star.

Жилой комплекс Craigiehall превратился в жуткий город-призрак, где круглосуточно дежурит охрана, чтобы не пускать людей. До 2015 года поселение, расположенное недалеко от города Крэймонд в Шотландии, было штаб-квартирой британской армии и в нем проживали семьи военных.

Поместье, построенное на улицах Риверсайд-роуд и Примроуз-драйв, было возведено в расчете на многочисленное население военной базы. Вся эта территория пустует после закрытия базы в 2019 году, когда штаб армии Шотландии объединился с 51-й пехотной бригадой в казармах Фортсайд, расположенных в Стерлинге.

Многие дома повреждены и подверглись актам вандализма Фото: edinburghlive.co.uk

Некогда оживленное поселение, расположенное между полями и окраинами Эдинбурга, теперь приобрело жуткие очертания, а в центре его раскинулся детский игровой парк. Многие дома повреждены и подверглись актам вандализма. У них разбитые окна и разрисованные граффити стены, несмотря на постоянно присутствующую охрану.

Дома, когда-то выкрашенные в белый цвет, теперь скорее серо-коричневые, что наглядно демонстрирует, насколько район пришел в упадок. Под разбитыми окнами многих зданий видны кирпичи, а облупившаяся краска и открытые жалюзи и шторы только усиливают жуткую атмосферу.

В центре поселения раскинулся заброшенный детский игровой парк Фото: edinburghlive.co.uk

В 2019 году на месте бывшей штаб-квартиры Black Watch планировалось построить поселок на 1200 домов, гостиницу и парк аттракционов, но планы так и не были реализованы, а старые постройки так и остались.

"Эти объекты больше не используются МО, и мы ведем переговоры с органами планирования о возможном будущем развитии. Мы знаем, что некоторые объекты подверглись вандализму, и оперативно работаем над тем, чтобы установить на них круглосуточную охрану", — рассказал представитель Министерства обороны EdinburghLive.

Ранее Фокус сообщал, что миллионера заставили снести особняк стоимостью 3 млн фунтов. Городской совет поручил Гарету Уилсону, который руководит известной аукционной фирмой Wilson's Auctions, разрушить дом своей мечты и восстановить его в первоначальном виде, гораздо меньшем по размеру.

Также стало известно, что жители деревни слишком напуганы из-за банд, чтобы выходить на улицу вечером. Наиболее распространенным видом преступлений, совершаемых в городке, являются насильственные и сексуальные преступления. За последний год было зарегистрировано 538 инцидентов.