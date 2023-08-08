"Там кто-то есть": мужчина сделал снимок и заметил нечто удивительное на заднем плане (фото)

Гэвину Бесту удалось сделать "идеальное фото" даже не осознавая этого. Мужчина прогуливался со своими друзьями за городом когда решил остановиться и сфотографировать живописный пейзаж.

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43-летний Гэвин Бест из Северной Ирландии сначала не заметил, что именно ему удалось запечатлеть, но когда он увеличил изображение, то не смог поверить в то, что ему удалось сфотографировать. Об этом пишет The Mirror.

Съемка идеальной фотографии — дело непростое. Нужно правильно выбрать ракурс, освещение и все остальное, чтобы получить качественный снимок. У фотографов, как профессионалов, так и любителей, на это может уйти много времени.

Но иногда удается сделать идеальное фото с первого раза. Гэвину Бесту удалось сделать все это, даже не осознавая, что он это делает. В канун Нового года 43-летний мужчина прогуливался со своими друзьями за городом Белфаст, когда решил остановиться и сделать снимок.

"Когда я потом просматривал фотографии на своем мобильном телефоне, я ничего не заметил; только через несколько дней, просматривая фотографии на своем ноутбуке, я заметил что-то там, и увеличил масштаб", — сказал он.

Британцу удалось запечатлеть момент, когда кто-то подпрыгнул в воздух

Британцу удалось запечатлеть момент, когда кто-то подпрыгнул в воздух, предположительно для того, чтобы сделать свой собственный снимок.

"Я подумал, что это чертовски удачное совпадение. Мне удалось запечатлеть именно этот момент. Я даже не подозревал, что там кто-то есть, когда делал фото. По чистой случайности время было выбрано идеально, и получился забавный кадр", — рассказал мужчина.

Он поделился фотографией в Twitter, и к настоящему времени ее уже более 1200 раз поддержали.

"Я опубликовал фотографию, потому что подумал, что она немного особенная. Ею определенно стоит поделиться с людьми", — добавил он.

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