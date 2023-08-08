"Там хтось є": чоловік зробив знімок і помітив щось дивовижне на задньому плані (фото)

Гевіну Бесту вдалося зробити "ідеальне фото" навіть не усвідомлюючи цього. Чоловік прогулювався зі своїми друзями за містом коли вирішив зупинитися та сфотографувати мальовничий пейзаж.

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43-річний Гевін Бест із Північної Ірландії спочатку не помітив, що саме йому вдалося зафіксувати, але коли він збільшив зображення, то не зміг повірити в те, що йому вдалося сфотографувати. Про це пише The Mirror.

Знімання ідеальної фотографії — справа непроста. Потрібно правильно вибрати ракурс, освітлення і все інше, щоб отримати якісний знімок. У фотографів, як професіоналів, так і аматорів, на це може піти багато часу.

Але іноді вдається зробити ідеальне фото з першого разу. Гевіну Бесту вдалося зробити все це, навіть не усвідомлюючи, що він це робить. Напередодні Нового року 43-річний чоловік прогулювався зі своїми друзями за містом Белфаст, коли вирішив зупинитися і зробити знімок.

"Коли я потім переглядав фотографії на своєму мобільному телефоні, я нічого не помітив; тільки за кілька днів, переглядаючи фотографії на своєму ноутбуці, я помітив щось там, і збільшив масштаб", — сказав він.

Британцю вдалося зафіксувати момент, коли хтось підстрибнув у повітря

Британцеві вдалося зафіксувати момент, коли хтось підстрибнув у повітря, імовірно для того, щоб зробити свій власний знімок.

"Я подумав, що це до біса вдалий збіг. Мені вдалося зафіксувати саме цей момент. Я навіть не підозрював, що там хтось є, коли робив фото. Завдяки чистій випадковості час було вибрано ідеально, і вийшов кумедний кадр", — розповів чоловік.

Він поділився фотографією у Twitter, і до теперішнього часу її вже понад 1200 разів підтримали.

"Я опублікував фотографію, тому що подумав, що вона трохи особлива. Нею безперечно варто поділитися з людьми", — додав він.

Раніше Фокус повідомляв, що відомого актора помітили на знімку часів Другої світової. У соцмережах знову почали обговорювати теорії про подорож у часі. Кріс Лопес зі США заявив, що всесвітньо відомий актор Том Хенкс є "мандрівником у часі", після того, як побачив фотографію людини, яка зустрічалася з його дідом Мітчеллом Маркоу під час Другої світової війни.

Також стало відомо, що подружжя знайшло в старовинному замку картину вартістю $2,5 мільйона. Раніше полотно визнавали підробкою, проте нове дослідження виявило, що воно справжнє. Картина, що зображає міст через річку, висіла на стіні гостьового крила замку протягом багатьох поколінь. Тепер вона може допомогти родині оплатити рахунки.