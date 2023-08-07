"Мандрівник у часі": відомого актора помітили на знімку часів Другої світової

Під час Другої світової війни Мітчелл Маркоу був санітаром і служив на північно-маріанському острові Тініан, де він зустрів людину, яка дуже схожа на Тома Генкса. У соцмережах знову почали обговорювати теорії про подорож у часі.

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Кріс Лопес зі США заявив, що всесвітньо відомий актор Том Генкс є "мандрівником у часі", після того, як побачив фотографію людини, яка зустрічалася з його дідом Мітчеллом Маркоу під час Другої світової війни. Про це пише Daily Star.

Дивне твердження було зроблено після того, як чоловік виявив у фотоальбомі військових реліквій свого діда фотографію людини, схожої на 67-річного актора та режисера. Колишній військовослужбовець ВМС США розмістив фотографію у Facebook у популярній групі, присвяченій подорожам у часі, 2020 року, але тепер зображення спливло знову.

"Я думаю, що Том Генкс може бути мандрівником у часі. Подивіться на цю стару фотографію, яку я знайшов в альбомі мого діда, присвяченому Другій світовій війні. Він зробив цей знімок у 1944-45 рр. під час служби на острові Тініан у південній частині Тихого океану", — писав американець у той час.

Тініан — один із трьох основних островів, що входять до складу Співдружності Північних Маріанських островів.

Уперше фотографію розмістили 2020 року у Facebook Фото: колаж Фокус

У бесіді з Daily Star Лопес розповів про свого дідуся Мітчелла Маркоу, який був помічником фармацевта другого класу (санітаром).

"Я запитував його про хлопця на фотографії перед його смертю. Він не зміг згадати ім'я хлопця", — каже Кріс.

Попри початковий захват від фотографії, чоловік визнає, що Том, найімовірніше, не є мандрівником у часі. Але це не завадило йому висунути кілька вельми правдоподібних теорій щодо цього.

"Хоча мені подобається ідея про те, що Том був мандрівником у часі, я думаю, що це була просто схожа людина. За іронією долі Том знімався в кількох бойовиках про Другу світову війну, і було б логічно здійснити подорож у часі, щоб провести дослідження", — додав американець.

Раніше Фокус повідомляв, що "мандрівник у часі" назвав дати найбільших стихійних лих. Він сказав, що наступного року може статися кілька екологічних катастроф, унаслідок чого 2023 і 2024 роки стануть "найгіршими в історії за погодними умовами"

Також стало відомо, що експерти вважають, що знайшли вхід у "підземний світ". Дослідницька група проєкту "Lyobaa" після сканування ділянки землі виявила кілька підземних пустот і аномалій, які сходяться з історичними розповідями про підземну систему камер.