"Поучительная история": людей напугал зловещий смысл детского стишка (видео)

Забавную песенку для детей знают многие родители во всем мире. Все помнят ее слова, но мало кто задумывался, что же скрывается за ними. Содержание невинного на первый взгляд стишка гораздо более зловещее, чем многие могли себе представить.

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Зловещий и мрачный смысл детского стишка "Дождь льет, дождь льет", который раскрыла блогер в TikTok, напугал пользователей соцсетей. Об этом пишет The Mirror.

Забавную песенку для детей знают многие родители во всем мире. Все помнят ее слова, но мало кто задумывался, что же скрывается за ними. Издание отмечает, что смысл невинного на первый взгляд стишка гораздо более зловещий, чем многие могли себе представить.

Тиктокер Stupid Little Genius объяснила, что в ней нет описания конкретного человека, но она рассказывает людям поучительную историю, и начала подробно описывать, в чем именно она заключается, чем повергла людей в шок.

"Удивительно, но этот детский стишок вообще не имеет никакого отношения к погоде. На самом деле старик любил хорошо выпить, а "дождь льет, дождь льет" означает, что алкогольные напитки льются очень обильно, как будто идет дождь из коктейлей и шотов. Старик был пьян, очень пьян. В общем, выпив очень много, он начал дремать и храпеть. Но к этому моменту он был настолько пьян, что, вероятно, даже не мог идти по прямой. Поэтому, когда он ложился спать, он споткнулся, упал или еще как-нибудь ударился головой", — поделилась она.

По словам женщины, герой песенки не проснулся утром потому, что был мертв.

"Верно, большинство экспертов сходятся во мнении, что старик так и не встал, потому что получил серьезную травму головы. Только вот обо что он ударился головой!?" — говорит блогер.

В конце видео она сказала, что это "поучительная история", напоминающая людям о том, что нельзя "пить так много, потому что это может закончиться смертью".

В комментариях люди были потрясены таким трактованием стишка.

"Мое детство разрушено. Я травмирована этим. Я узнала так много историй из детских стишков", — написала одна женщина.

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