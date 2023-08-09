"Съел все": медведь ворвался на свадьбу и набросился на десертный стол (видео)

Молодожены рассказали о том, как свадебный прием посетил незваный гость. По словам невесты, в итоге получилась "идеальная колорадская свадьба".

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В США свадьба пары из Колорадо началась с муссонных дождей, а закончилась тем, что медведь набросился на десертный стол во время приему. Об этом пишет UPI.

Кейлин МакРосси-Мартинес и Брэндон Мартинес поделились фотографиями со своей свадебной церемонии в округе Боулдер, которая приняла незапланированный оборот, когда прямо перед обменом клятвами начались муссонные дожди.

"К тому времени, когда в середине церемонии на нас обрушился ливень, мы и все наши гости промокли насквозь. Но это было потрясающе. Это было просто потрясающе", — рассказала невеста в интервью KUSA-TV.

Свадьба пары из Колорадо началась с муссонных дождей Фото: NBC News

Однако на этом "неожиданные подарки" не закончились. Следующий сюрприз произошел во время приема, когда появился медведь и начал поедать все десерты.

"Не так часто бывает, что ты подходишь к десертному столу и видишь медведя, который наваливается на него и съедает все", — сказал Мартинес.

По словам МакРосси-Мартинез, в итоге получилась "идеальная колорадская свадьба".

"Жизнь не всегда идет по плану, но важно то, как вы преодолеваете это вместе", — добавила она.

Ранее Фокус сообщал, что медведь вырвался из клетки на самолете в Дубае. Представители специальной группы усыпили животное и при помощи экипажа лайнера сняли его с борта. Но премьер-министр Ирака все же решил провести расследование.

Также стало известно, что в США турист рискнул жизнью ради селфи с гризли. Мужчина не пострадал, но подверг опасности не только себя, но и животное. По правилам парка, любой напавший медведь будет пойман и подвергнут эвтаназии в интересах общественной безопасности, даже если человек не пострадал.