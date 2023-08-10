Получил сильный удар: мужчине восстановили половину черепа из пластика (фото)

Брэнден Стромберг был вынужден носить шлем, чтобы защитить свой мозг. Мужчина жил в страхе, что один удар по голове может убить его. После более чем годичного ожидания он перенес новаторскую операцию по восстановлению формы головы.

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Жизнь 27-летнего Брэндена Стромберга из Великобритании круто изменилась, после того, как на него сзади напал грабитель, который ударил его кулаком и оставил умирать. Мужчине пришлось удалить часть черепа, но недавно его восстановили из пластика. Теперь он может избавиться от защитного шлема. Об этом пишет Daily Star.

У Брейдена Стромберга после нападения 2 мая прошлого года произошло кровоизлияние в мозг, и он был введен в искусственную кому.

Мужчина шел в магазин со своей девушкой, когда на него сзади жестоко напал Кайл Стивенсон в Болсовере, Дербишир. Он получил сильный удар по лицу, после чего разбил голову об асфальт. Британец был срочно доставлен в больницу, где врачи боролись за его жизнь и в ходе изнурительной трехчасовой операции удалили ему правую часть черепа.

Мужчина получил сильный удар по лицу, после чего разбил голову об асфальт Фото: SWNS

Брэнден был вынужден носить шлем, чтобы защитить свой мозг, и жил в страхе, что один удар по голове может убить его. После более чем годичного ожидания он перенес новаторскую операцию по восстановлению формы головы с помощью поликарбоната, отформованного по форме черепа.

"Ощущения невероятные. Я поражен тем, как это выглядит. По сути, я вернул себе свою голову. Я 14 месяцев находился в неопределенном положении, ожидая даты операции и возможности вернуться к работе, и вот теперь я наконец-то могу это сделать", — сказал Брейден.

Поликарбонатный пластик удерживается винтами в черепе мужчины и более чем сотней скоб, которые будут удалены после того, как заживет кожа.

"Раньше оставленная открытой дверца шкафа могла оборвать мою жизнь. Я постоянно находился в опасности, но благодаря этому я получил новую жизнь", — добавил мужчина.

Мужчина жил в страхе, что один удар по голове может убить его Фото: SWNS

По его словам, его мать все еще привыкает к тому, что он снова обрел свою обычную форму головы.

32-летний Кайл Стивенсон признал себя виновным в нанесении тяжких телесных повреждений и в феврале был приговорен к тюремному заключению сроком на один год и десять с половиной месяцев. Однако он вышел из тюрьмы, отсидев всего четыре месяца.

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