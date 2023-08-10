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МирФан

Получил сильный удар: мужчине восстановили половину черепа из пластика (фото)

Операция по восстановлению черепа, удалили часть черепа, часть черепа из пластика, новаторская операция, получил удар
Фото: SWNS | Мужчина был вынужден носить шлем, чтобы защитить свой мозг

Брэнден Стромберг был вынужден носить шлем, чтобы защитить свой мозг. Мужчина жил в страхе, что один удар по голове может убить его. После более чем годичного ожидания он перенес новаторскую операцию по восстановлению формы головы.

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Жизнь 27-летнего Брэндена Стромберга из Великобритании круто изменилась, после того, как на него сзади напал грабитель, который ударил его кулаком и оставил умирать. Мужчине пришлось удалить часть черепа, но недавно его восстановили из пластика. Теперь он может избавиться от защитного шлема. Об этом пишет Daily Star.

У Брейдена Стромберга после нападения 2 мая прошлого года произошло кровоизлияние в мозг, и он был введен в искусственную кому.

Мужчина шел в магазин со своей девушкой, когда на него сзади жестоко напал Кайл Стивенсон в Болсовере, Дербишир. Он получил сильный удар по лицу, после чего разбил голову об асфальт. Британец был срочно доставлен в больницу, где врачи боролись за его жизнь и в ходе изнурительной трехчасовой операции удалили ему правую часть черепа.

Операция по восстановлению черепа, удалили часть черепа, часть черепа из пластика, новаторская операция, получил сильный удар Fullscreen
Мужчина получил сильный удар по лицу, после чего разбил голову об асфальт
Фото: SWNS

Брэнден был вынужден носить шлем, чтобы защитить свой мозг, и жил в страхе, что один удар по голове может убить его. После более чем годичного ожидания он перенес новаторскую операцию по восстановлению формы головы с помощью поликарбоната, отформованного по форме черепа.

"Ощущения невероятные. Я поражен тем, как это выглядит. По сути, я вернул себе свою голову. Я 14 месяцев находился в неопределенном положении, ожидая даты операции и возможности вернуться к работе, и вот теперь я наконец-то могу это сделать", — сказал Брейден.

Поликарбонатный пластик удерживается винтами в черепе мужчины и более чем сотней скоб, которые будут удалены после того, как заживет кожа.

"Раньше оставленная открытой дверца шкафа могла оборвать мою жизнь. Я постоянно находился в опасности, но благодаря этому я получил новую жизнь", — добавил мужчина.

Операция по восстановлению черепа, удалили часть черепа, часть черепа из пластика, новаторская операция, получил сильный удар Fullscreen
Мужчина жил в страхе, что один удар по голове может убить его
Фото: SWNS

По его словам, его мать все еще привыкает к тому, что он снова обрел свою обычную форму головы.

32-летний Кайл Стивенсон признал себя виновным в нанесении тяжких телесных повреждений и в феврале был приговорен к тюремному заключению сроком на один год и десять с половиной месяцев. Однако он вышел из тюрьмы, отсидев всего четыре месяца.

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