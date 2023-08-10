Отримав сильний удар: чоловікові відновили половину черепа із пластику (фото)

Бренден Стромберг був змушений носити шолом, щоб захистити свій мозок. Чоловік жив у страху, що один удар по голові може вбити його. Після більш ніж річного очікування він переніс новаторську операцію з відновлення форми голови.

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Життя 27-річного Брендена Стромберга з Великої Британії круто змінилося, після того, як на нього ззаду напав грабіжник, який вдарив його кулаком і залишив помирати. Чоловікові довелося видалити частину черепа, але нещодавно його відновили із пластику. Тепер він може позбутися захисного шолома. Про це пише Daily Star.

У Брейдена Стромберга після нападу 2 травня минулого року стався крововилив у мозок, і його ввели в штучну кому.

Чоловік йшов у магазин зі своєю дівчиною, коли на нього ззаду жорстоко напав Кайл Стівенсон у Болсовері, Дербішир. Він отримав сильний удар по обличчю, після чого розбив голову об асфальт. Британець був терміново доставлений до лікарні, де лікарі боролися за його життя і під час виснажливої тригодинної операції видалили йому праву частину черепа.

Чоловік отримав сильний удар по обличчю, після чого розбив голову об асфальт Фото: SWNS

Бренден був змушений носити шолом, щоб захистити свій мозок, і жив у страху, що один удар по голові може вбити його. Після більш ніж річного очікування він переніс новаторську операцію з відновлення форми голови за допомогою полікарбонату, відформованого за формою черепа.

"Відчуття неймовірні. Я вражений тим, який це має вигляд. По суті, я повернув собі свою голову. Я 14 місяців перебував у невизначеному становищі, чекаючи на дату операції й можливість повернутися до роботи, і ось тепер я нарешті можу це зробити", — сказав Брейден.

Полікарбонатний пластик утримують гвинтами в черепі чоловіка і більш ніж сотнею скоб, які буде видалено після того, як загоїться шкіра.

"Раніше залишені відчиненими дверцята шафи могли обірвати моє життя. Я постійно перебував у небезпеці, але завдяки цьому я отримав нове життя", — додав чоловік.

Чоловік жив у страху, що один удар по голові може вбити його Фото: SWNS

За його словами, його мати все ще звикає до того, що він знову знайшов свою звичайну форму голови.

32-річний Кайл Стівенсон визнав себе винним у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень і в лютому його засудили до тюремного ув'язнення строком на один рік і десять із половиною місяців. Однак він вийшов із в'язниці, відсидівши лише чотири місяці.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік жив як "людина-кріт" у прихованому підземному тунелі. Уперше громадськість дізналася про людей, які уникають сонячного світла, коли акторка фільмів для дорослих Дженні Лі кинула свою роботу і вирушила жити в підземні тунелі. Але вона лише одна з багатьох, хто вирішив сховатися в тіні.

Також стало відомо, що жінка понад рік видавала себе за лікарку. Марія Макберні займалася видачею рецептів і видавала себе за медичного працівника впродовж понад року. Жінка використовувала як прикриття ім'я та ліцензію своєї родички.