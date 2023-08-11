Услышал ужасный голос: охотника на привидений напугали слова из зловещего тоннеля (видео)

Мужчина исследовал паранормальные явления в месте, в котором по легенде погибла молодая девушка. Уже дома он обнаружил, что техника зафиксировала голос, который сам он не слышал.

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Эндрю Поллард, известный в соцсетях под псевдонимом Йоркширский призрак, зарекся возвращаться в тоннель Кедеби в английском городе Донкастер. Это решение он принял после того, как услышал на записях "ужасный голос", который произнес несколько слов. Подробнее об инциденте охотник за привидениями рассказал в комментарии Mirror.

Поллард посещал туннель, который по легендам преследует дух молодой девушки, для исследования паранормальных явлений. По его словам, во время предварительного расследования оборудование зафиксировало призрака, который сказал лишь "прочь".

Однако недавний визит оказался для блогера более жутким, чем он ожидал. Уже вернувшись домой, блогер начал проверять сделанные записи и услышал голос.

"Это он... вытащите его... избавьтесь от него. Убирайся", — говорил кто-то.

Кроме этих слов, как утверждает Поллард, техника зафиксировала "больше разговоров шепотом".

"Мой недавний визит в Кедеби будет моим последним, во всяком случае, наедине. Дело в том, что вы на самом деле не знаете, что вы зафиксировали на аудио, пока не вернетесь домой. Этот визит заставил меня нервничать, потому что кто-то или что-то там явно не довольно моим пребыванием", — заявил охотник за привидениями.

По легенде, в тоннеле погибла молодая девушка Регер Мексборо. Рассказывают, что она продавала внутри тряпки, когда услышала приближение поезда, но добраться до безопасного места не успела.

"Мне показалось, что я услышал, как кто-то идет ко мне. Это звучит глупо, и я делаю это не для драматического эффекта, но мне не нравится здесь", — говорит на кадрах из зловещего места Поллард.

Он отправился в туннель с устройством, которое измеряет скачки в электромагнитном поле. Исследователи паранормальных явлений считают, что эта техника способна указывать на присутствие духов. Блогер посещал Кедеби не впервые. По его словам, во время предыдущего визита удалось зафиксировать женский голос, который сказал "мой ребенок там".

"Честно говоря, это место, к которому я отношусь немного осторожно, даже в дневное время", — отметил Поллард.

Видео Эндрю Полларда из туннеля Кедеби

Напомним, 52-летняя Зои Келлоу случайно сделала селфи с призрачным лицом в музее Йоркского замка. Женщина заметила "нечто" в окне старинной кареты уже дома.

Женщин напугали фото с девичника, когда они заметили на фоне неизвестного мальчика. Легенда гласит, что в том месте утонул в озере маленький мальчик.