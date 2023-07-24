Кровь стынет в жилах: туристка во время селфи сфотографировала "лицо призрака" (фото)

Зои Кэллоу побывала на воссозданной викторианской улице во время прогулки по музею. В тот день она не заметила ничего необычного и не знала, что рядом с ней происходило что-то необъяснимое. Женщина рассмотрела нечто необъяснимое на жутком фото только по возвращению домой.

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В Великобритании 52-летняя Зои Кэллоу посетила музей музее Йоркского замка и во время селфи поймала на камеру странное явление, похожее на призрачное лицо. Об этом пишет The Mirror.

Здание музея уже давно считается очагом паранормальной активности. Многие посетители видели полтергейстов и духов. Женщина делала фото на воссозданной внутри викторианской улице и заметила еще одного призрака на заднем плане фотографии в окне кареты.

52-летняя женщина, занимающаяся паранормальными расследованиями в Гвинедде (Уэльс), не заметила ничего странного, и просто наслаждалась прогулкой.

Женщина не заметила ничего странного, и просто наслаждалась прогулкой Фото: коллаж Фокус

Когда она вернулась домой, ее знакомый заметил нечто, от чего кровь стынет в жилах, — призрачное лицо в окне старинной кареты.

"Мы находились в части музея на Викторианской улице, посетителей было немного, и я делала много фотографий, обходя экспонаты. В тот момент я не почувствовала и не заметила ничего необычного и не знала, что в этот день происходило что-то необъяснимое. Я даже не обратила внимания на странную аномалию на фотографии ни в тот момент, ни после. На самом деле на нее мне указала Лливела Уортон — один из членов нашей команды по паранормальным явлениям", — рассказала Зои.

На фотографии Кэллоу в заднем окне старинной кареты видно нечто, похожее на лицо, с глазами и носом.

"Я понятия не имею, что это может быть. Каждый раз, когда я смотрю на него, я вижу его по-разному. Сначала это было похоже на женщину, потом на ребенка, а затем, как мне кажется, оно превратилось в кошку", — сказала она.

На фотографии Кэллоу в заднем окне старинной кареты видно нечто, похожее на лицо, с глазами и носом Фото: PEN NEWS

Зои считает, что это может быть парейдолия — человеческая склонность видеть что-то похожее на лицо там, где его нет. Но, тем не менее, она также утверждает, что ей не удалось опровергнуть это наблюдение.

"Я очень скептически отношусь к призракам Я обычно верю, если вижу что-то своими глазами или слышу ушами. Я стараюсь развенчать все возможные доказательства, которые мы находим, включая фотографии и видеозаписи. Я хотела логически объяснить это изображение, сравнив его с другими фотографиями, сделанными во время визита, и просмотрев несколько видеороликов на YouTube об экспонатах музея. Но не смогла найти ничего. Спереди карета закрыта прозрачной пленкой, чтобы никто не смог залезть внутрь. При этом хорошо видно, что внутри никого нет, даже манекена", — добавила британка.

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