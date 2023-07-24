Кров холоне в жилах: туристка під час селфі сфотографувала "обличчя привида" (фото)

Зої Келлоу побувала на відтвореній вікторіанській вулиці під час прогулянки музеєм. Того дня вона не помітила нічого незвичайного і не знала, що поруч із нею відбувалося щось незрозуміле. Жінка розгледіла щось незрозуміле на моторошному фото тільки після повернення додому.

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У Великій Британії 52-річна Зої Келлоу відвідала музей музеї Йоркського замку і під час селфі зловила на камеру дивне явище, схоже на примарне обличчя. Про це пише The Mirror.

Будівля музею вже давно вважається осередком паранормальної активності. Багато відвідувачів бачили полтергейстів і духів. Жінка робила фото на відтвореній усередині вікторіанській вулиці й помітила ще одного привида на задньому плані фотографії у вікні карети.

52-річна жінка, яка займається паранормальними розслідуваннями у Гвінедді (Уельс), не помітила нічого дивного, і просто насолоджувалася прогулянкою.

Жінка не помітила нічого дивного, і просто насолоджувалася прогулянкою Фото: колаж Фокус

Коли вона повернулася додому, її знайомий помітив щось, від чого кров холоне в жилах, — примарне обличчя у вікні старовинної карети.

"Ми перебували в частині музею на Вікторіанській вулиці, відвідувачів було небагато, і я робила багато фотографій, обходячи експонати. У той момент я не відчула і не помітила нічого незвичайного і не знала, що в цей день відбувалося щось незрозуміле. Я навіть не звернула уваги на дивну аномалію на фотографії ні в той момент, ні після. Насправді на неї мені вказала Ллівела Вортон — один із членів нашої команди з паранормальних явищ", — розповіла Зої.

На фотографії Келлоу в задньому вікні старовинної карети видно щось, схоже на обличчя, з очима і носом.

"Я поняття не маю, що це може бути. Щоразу, коли я дивлюся на нього, я бачу його по-різному. Спочатку це було схоже на жінку, потім на дитину, а потім, як мені здається, воно перетворилося на кішку", — сказала вона.

На фотографії Келлоу в задньому вікні старовинної карети видно щось, схоже на обличчя, з очима і носом Фото: нечто на пляже

Зої вважає, що це може бути парейдолія — людська схильність бачити щось схоже на обличчя там, де його немає. Але, вона також стверджує, що їй не вдалося спростувати це спостереження.

"Я дуже скептично ставлюся до привидів Я зазвичай вірю, якщо бачу щось на власні очі або чую вухами. Я намагаюся розвінчати всі можливі докази, які ми знаходимо, включно з фотографіями та відеозаписами. Я хотіла логічно пояснити це зображення, порівнявши його з іншими фотографіями, зробленими під час візиту, і переглянувши кілька відеороликів на YouTube про експонати музею. Але не змогла знайти нічого. Спереду карета закрита прозорою плівкою, щоб ніхто не зміг залізти всередину. При цьому добре видно, що всередині нікого немає, навіть манекена", — додала британка.

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