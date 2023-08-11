"Культовое место": паб "Кривой дом" снесли бульдозером после разрушительного пожара (фото)

Заведение привлекало посетителей благодаря своему уникальному наклону: одна его сторона на 1,2 метра ниже другой. После полного разрушения все чаще раздаются призывы "отстроить его кирпичик за кирпичиком".

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Здание Crooked House, известное как "Самый странный паб Британии", было уничтожено в результате разрушительного пожара вскоре после того, как его продали частному покупателю, и теперь оно разнесено на куски. Об этом пишет Daily Star.

Паб "Кривой дом" в Химли (Уэст-Мидлендс) привлекал посетителей со всего мира благодаря своему уникальному наклону: одна его сторона на 1,2 метра ниже другой. После пожара все чаще раздаются призывы "отстроить его кирпичик за кирпичиком".

Здание было уничтожено в результате сильного пожара Фото: BPM Media

Недавно питейное заведение XVIII века было закрыто после того, как пивоваренная компания Marston's Brewery продала его частному покупателю "для альтернативного использования". В субботу (5 августа), вскоре после объявления этой новости, здание было уничтожено в результате сильного пожара, который расследуется полицией. В понедельник (7 августа), вызвав возмущение местных жителей и политиков, оставшаяся часть строения была снесена.

"Совет ни в коем случае не давал согласия на снос всего строения и не считал это необходимым", — рассказал, глава совета Южного Стаффордшира Роджер Лис.

Через несколько дней оставшаяся часть строения была снесена Фото: The Independent

В понедельник мэр Уэст-Мидлендса Энди Стрит направил письмо Лису, подписанное советником по ночной экономике Уэст-Мидлендса Алексом Клариджем, в котором попросил совет обеспечить восстановление здания и не использовать его "альтернативным" образом.

"В связи с этим мы просим Вас рассмотреть вопрос о восстановлении кирпича за кирпичом (с использованием как можно большего количества оригинальных материалов) до начала дальнейших обсуждений будущего объекта. Нам известно, что Кривой дом совсем недавно был продан частному застройщику с намерением использовать участок для альтернативного использования. Однако, насколько мы понимаем, любое такое действие должно быть одобрено отделом или комитетом по планированию вашего совета, поэтому мы просим вас рассмотреть возможность отказа от альтернативного использования и сохранить это культовое место в качестве паба", — говорилось в письме.

Том и Лора Каттон управляли пабом с 2006 по 2008 г. и были в числе более 100 человек, собравшихся на месте траура по легендарной достопримечательности.

"Это место так много значит для нас. Именно здесь я встретил Лору. Здесь я сделал ей предложение", — рассказал Том.

Ранее Фокус сообщал, что дом рухнул в реку во время наводнения. Жилье было одним из как минимум двух разрушенных зданий. Деревья, которые росли рядом, также разделили их участь.

Также стало известно, что женщина купила заброшенный дом с "дорогим сокровищем". Жилье было заброшено с начала 2000-х годов и когда Мэгги Макго впервые попала в него, оно еще было обставлено винтажной мебелью, но уже нуждалось в глубокой очистке. Осматривая свои новые владения женщина нашла много ценных вещей.