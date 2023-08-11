Жуткая "капсула времени": мужчина показал заброшенный "дом Диснея" изнутри (фото)

Кайл Урбекс побывал в заброшенном здании, которое прозвали "домом Диснея". Ему удалось сделать снимки вещей, к которым никто не прикасался более 10 лет.

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Кайл Урбекс, городской исследователь из Лидса, осмотрел старое здание в Бедфордшире (Великобритания), чтобы увидеть и показать, как "время внутри остановилось". Об этом пишет Daily Star.

Мужчина отправился в заброшенный дом, чтобы осмотреть реликвии ушедшей эпохи, которые оставили после себя его жители. Ему удалось сделать снимки вещей, к которым никто не прикасался более 10 лет.

В жуткой "капсуле времени" Кайл нашел старинные мультфильмы о Микки Маусе, древнюю печатную машинку и старые фотографии — все это оставлено в месте, где время остановилось.

Повсюду встречаются жуткие куклы, а одна из них стоит у подножия лестницы. Когда-то в этом помещении в Тоддингтоне, Бедфордшир, жили люди, но теперь их нет: истлевшие поздравительные открытки, пианино с нотами и комиксы — все это найдено так, как будто было положено только вчера.

Из-за найденных внутри жилья старого плюшевого Микки-Мауса, журналов и книг со сказками Диснея зданию дали название "дом Диснея". Его владелец, Генри Биддлкомб, умер в 2012 году, и считается, что с тех пор дом простоял нетронутым.

Мужчина нашел старинные мультфильмы о Микки Маусе, древнюю печатную машинку и старые фотографии Фото: коллаж Фокус

Кайл Урбекс, городской исследователь из Лидса, осмотрел старое здание, чтобы увидеть, как остановилось время внутри.

"Попав внутрь, я был потрясен, увидев, что в доме остались старые памятные вещи Диснея: комиксы, старые книги, куклы и игрушки. Осмотревшись, я понял, что здесь были следы вандализма, а вещи были разбросаны по полу. Мне удалось найти несколько старых чеков и очень старые документы, а куклы, безусловно, добавили жуткого настроения дому. Это действительно настоящая капсула времени, и я надеюсь, что мистеру Биддлкомбу сейчас гораздо лучше", — рассказал мужчина.

Ранее Фокус сообщал, что жителям швейцарского города запретили пользоваться авто. Местные жители давно привыкли к отсутствию личного автотранспорта и предпочитают общественный или ходьбу пешком.

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