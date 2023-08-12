Какой будет Земля в 2118 году: "путешественник во времени" показал жуткое фото

Александр Смит утверждает, что он является одним из первых в мире путешественников во времени и побывал в 2118 году. У него якобы есть фотография, подтверждающая это.

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Александр Смит рассказал о том, что он был участником секретного эксперимента ЦРУ и что инопланетяне прибудут на Землю к 2050 году, а также демонстрирует фотографию города, который, по его словам, показывает, как будет выглядеть город далеком в будущем. Об этом пишет The Mirror.

Пожилой мужчина утверждает, что он является одним из первых в мире путешественников во времени и побывал в 2118 году. У него якобы есть фотография, подтверждающая это.

Александр Смит уверен, что он был вовлечен в секретный эксперимент ЦРУ и рискует жизнью, рассказывая о будущем. В своем видеоролике на YouTube он рассказывал, что сотрудники спецслужб разыскивают его, и ему приходится жить в подполье. Он утверждает, что совершил путешествие из 1981 года в 2118 год и обратно. В данный момент ролик не доступен.

"Я побывал в 2118 году в рамках сверхсекретной миссии ЦРУ. Насколько мне известно, это был один из первых случаев, когда путешествия во времени были успешно осуществлены. Я побывал в будущем, а затем вернулся в прошлое. Все это произошло в 1981 году", — сказал он.

Мужчина демонстрирует фотографию, которая, по его словам, подтверждает его рассказ.

"Сегодня мне есть что вам показать. Эта фотография была сделана в 2118 году. На этой фотографии — город, в который я вошел. Я никогда не забуду, когда я сделал этот снимок. Это было прямо за городом, еще до того, как я в него вошел", — добавил мужчина.

Мужчина утверждает, что совершил путешествие из 1981 года в 2118 год и обратно Фото: Apex TV

На размытой фотографии изображен ряд высоких зеленых зданий странной формы. На данный момент он не похож ни на один город в мире.

"Я решил подождать до сих пор, чтобы показать вам эту фотографию, потому что не знал, готов ли мир увидеть ее. Этот снимок из будущего. На нем было лишь небольшое искажение, вызванное процессом перемещения во времени. Правительство конфисковало оригинал фотографии, но прежде чем его у меня отобрали, я успел сделать копию, которую держу перед вами", — сказал Смит.

Подробно рассказывая о том, как будет выглядеть мир в следующем столетии, старик также поведал о том, что людей будут посещать инопланетяне, они заговорят на новом языке, а климатические изменения станут гораздо серьезнее.

Ранее Фокус сообщал, что "путешественник во времени" назвал даты крупнейших стихийных бедствий. Он сказал, что в следующем году может произойти несколько экологических катастроф, в результате чего 2023 и 2024 годы станут "худшими в истории по погодным условиям"

Также стало известно, что эксперты считают, что нашли вход в "подземный мир". Исследовательская группа проекта "Lyobaa" после сканирования участка земли обнаружила несколько подземных пустот и аномалий, которые сходятся с историческими рассказами о подземной системе камер.