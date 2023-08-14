Мешал фотографироваться: мальчик упал с высоты 30 метров в Гранд-Каньоне и выжил

Уайатт Кауффман не помнит как он попал в больницу. Среди травм мальчика — девять сломанных позвонков, разрыв селезенки, перелом руки и коллапс легкого.

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В США 13-летний Уайатт Кауффман выжил после того, как поскользнулся и упал с высоты почти 100 футов (30 метров) в Большом каньоне (Гранд-каньон) в американском штате Аризона. Об этом пишет BBC News.

Cпасателям потребовалось два часа, чтобы вытащить мальчика после падения с уступа на Северном склоне популярного туристического объекта. Он был доставлен в больницу с серьезными травмами, но уже выписан.

Уайатт рассказал местному телеканалу, что упал, когда отодвигался с дороги, чтобы люди могли фотографировать. По его словам, он присел на корточки и держался одной рукой за камень, когда потерял хватку и начал падать назад.

"После падения я ничего не помню. Помню только, что я немного очнулся, оказался в машине скорой помощи, в вертолете, сел в самолет и добрался сюда", — рассказал он журналистам, находясь в больнице.

Среди его травм — девять сломанных позвонков, разрыв селезенки, перелом руки и коллапс легкого.

Иллюстративное фото Фото: Pixabay

В спасении участвовали десятки спасателей. Уайетта вытащила на поверхность команда Национального парка Гранд-Каньон, которая спустилась по скале, решив, что вертолетная операция невозможна из-за особенностей рельефа.

"Мы чрезвычайно благодарны всем за проделанную работу", — сказал отец пострадавшего мальчмка, Брайан Кауффман, который в момент происшествия находился дома в Северной Дакоте.

"Нам просто повезло, что мы привезли нашего ребенка домой в машине на переднем сиденье, а не в коробке", — добавил он.

Уайатт был на экскурсии в Гранд-Каньоне вместе с другими членами своей семьи.

Ранее Фокус сообщал, что британец был госпитализирован из-за того, что сдержал сильный чих. Врачи сказали, что струйки воздуха застряли в некоторых тканях горла и разорвали его. Они отметили, что спонтанный разрыв гортани встречается очень редко.

Также ранее сообщалось, что женщина более года выдавала себя за врача. Мария Макберни занималась выдачей рецептов и выдавала себя за медицинского работника на протяжении более года. Женщина использовала в качестве прикрытия имя и лицензию своей родственницы.