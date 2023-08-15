Семье грозит ежедневный штраф в размере $7500 от города за "рай для бабочек" в саду

Семья Барнсов, которая будет оспаривать действия городских властей в суде, пыталась создать место для опылителей, таких как пчелы и бабочки. В их дворе росли золотарник, эхинацея, мак лесной, пурпурные астры и молочай.

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В Канаде, в начале лета этого года, городские власти Берлингтона (провинция Онтарио), вооружившись инструментами для уничтожения сорняков, без предупреждения прибыли в дом семьи Барнс, чтобы "очистить" их двор от высоких растений. Об этом пишет TCD.

Это произошло после того, как городские власти пригрозили владельцам сада ежедневными штрафами в размере 10 000 канадских долларов (около 7500 долларов США) за "нарушения закона". Вместо взымания денег они решили сами очистить двор Барнсов.

Издание отмечает, что конфликт между семьей и городом начался с выращивания "рая для бабочек" из растений без соблюдения высоты растительности, которая должна быть менее 20 см (около 8 дюймов). Были предъявлены также другие нарушения, которые владельцы сада оспаривают.

Семья пыталась сделать "райский уголок для бабочек" Фото: Flickr

Этот инцидент вызвал гнев в сообществе r/NoLawns (в настоящее время 179 000 участников) после того, как один из пользователей опубликовал статью в газете Toronto Star.

В статье отмечается, что владелица дома Карен Барнс имеет степень магистра экологии и привлекла консультанта по естественному садоводству, а также авторитетного юриста-эколога, чтобы ответить на первоначальные обвинения городских властей и доказать, что двор соответствует исключению для целенаправленных, "натурализованных" территорий. Чиновники утверждают, что двор не соответствует установленным требованиям.

Консультант, который оценил состояние двора и пришел к выводу, что он "намеренно засажен", сообщил, что городской инспектор по соблюдению законов вместо этого назвал его "неухоженным" и "неоднократно ссылался на присутствующие сорняки".

Семья Барнсов, которая будет оспаривать действия городских властей в суде, пыталась создать место для опылителей, таких как пчелы и бабочки, с такими растениями, как золотарник, эхинацея, мак лесной, пурпурные астры и молочай.

В их дворе росли золотарник, эхинацея, мак лесной, пурпурные астры и молочай Фото: The Toronto Star

Считается, что создание благоприятного для опылителей двора способствует увеличению размера, количества и вкусовых качеств растущих поблизости фруктов и овощей. Дворы с местными растениями позволяют экономить деньги, время и воду, используя меньше химикатов.

В комментариях к сообщению на Reddit критикуются жесткие и официозные действия городских властей, в том числе угрозы штрафами.

"Эти штрафы драконовские и совершенно необоснованные, учитывая, что никакого "вреда" району или городу не наносится", — написал один из пользователей форума.

Ранее Фокус сообщал, что жителям швейцарского города запретили пользоваться авто. Местные жители давно привыкли к отсутствию личного автотранспорта и предпочитают общественный или ходьбу пешком.

Также стало известно, что жители деревни слишком напуганы из-за банд, чтобы выходить на улицу вечером. Наиболее распространенным видом преступлений, совершаемых в городке, являются насильственные и сексуальные преступления. За последний год было зарегистрировано 538 инцидентов.