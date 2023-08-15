Лезут со всех сторон: туристы способствуют разрушению культового "Древа жизни" (фото)

Туристы висят и ходят по обнаженным корням, которые все еще частично едва держатся за скалы. Они создают большую нагрузку на дерево, которое может рухнуть в любой момент.

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В США самое известное дерево в Олимпийском национальном парке штата Вашингтон медленно разрушается, и бездумные туристы, возможно, ускоряют его падение. Об этом пишет TCD.

"Древо жизни" это древняя ситхинская ель, которая стоит у берега Тихого океана на пляже Калох в Форксе, штат Вашингтон. Ручей, текущий мимо него к океану, постепенно размыл почву под ним, и теперь он стоит на двух скалах, а его корни свисают под открытым небом, образуя крышу пещеры, достаточно большой для того, чтобы в ней мог стоять человек. Об этом сообщает Uprooted Traveler.

Издание отмечает, что люди не только стоят в пещере, но и лазают по ней. Именно это и становится большой проблемой. Туристы лезут со всех сторон, висят и ходят по обнаженным корням, создавая большую нагрузку на дерево, которое едва держится в почве. В любом случае, дерево когда-нибудь упадет, но бездумные посетители ускоряют этот процесс разрушения.

К счастью для окружающей среды, "Древо жизни" является одной из многих ситхинскийх елей, произрастающих в этом районе. Самым значительным последствием падения дерева будет лишь то, что люди больше не смогут наслаждаться этим невероятным и вдохновляющим зрелищем.

Древняя ситхинская ель, которая стоит у берега Тихого океана на пляже Калох в Форксе, штат Вашингтон Фото: Forks Chamber of Commerce

Тем не менее это проливает свет на то, как небрежно некоторые люди относятся к природе. Как отмечает Sustainable Travel International, сход с троп, беспокойство почвы и диких животных, оставление мусора и другие вредные действия могут нанести реальный ущерб природной среде — и этот ущерб накапливается со временем.

Некоторые парки и заповедники принимают меры для предотвращения этого: маркируют тропы, огораживают достопримечательности или даже устанавливают опоры для деревьев и растений. Но Лисси Андрос, директор местной Торговой палаты Форкса, сказала Fox Weather, что в данном случае это не совсем подходящее решение, поскольку оно устранит то, что делает дерево особенным: то, как оно держится, несмотря ни на что.

"Если бы это было сделано, то дерево не было бы таким, какое оно есть сейчас. Это очень устойчивая аномалия в природе. Поэтому я думаю, что в данный момент оно именно такое, каким должно быть, и мы должны ценить его и наслаждаться им как можно дольше", — сказала она.

Ранее Фокус сообщал, что туристка залезла в знаменитый фонтан Треви, чтобы набрать воды. Туристы продолжают неподобающе вести себя, посещая исторические достопримечательности. Женщина не поняла, что она сделала не так и пыталась доказать свою правоту охраннику.

Также стало известно, что семье грозит ежедневный штраф в размере $7500 от города за "рай для бабочек" в саду. Карен Барнс, которая будет оспаривать действия городских властей в суде, пыталась создать место для опылителей, таких как пчелы и бабочки. В их дворе росли золотарник, эхинацея, мак лесной, пурпурные астры и молочай.