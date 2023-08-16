Все сходит с рук: 9-летние хулиганы с ножами держат в страхе целый курортный город (фото)

Неугомонные дети, которым все сходит с рук, устраивают беспорядки и нападают на продавцов, совершая кражи в магазинах и бросая тележки для покупок с крыш домов.

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Живописный британский городок Пейгнтон терроризируют 9-летние хулиганы, которые собираются в банды и нападают на людей. Об этом пишет Daily Star.

Город переживает период расцвета. Однако пока дети еще не вернулись в школу, а семьи уже отправились в отпуск, некоторые жители стремятся обратить внимание на опасности, которые подстерегают гостей Пейгнтона.

Одним из таких людей является 68-летний Мартин Буллус, который с середины 80-х годов управляет местным магазином одежды. Он рассказал The Sun о страшном нападении группы неуправляемых детей.

"Здесь много проблем с детьми и антисоциальным поведением. Примерно в это же время в прошлом году на меня напали, пришли, ругались и оскорбляли. Им, наверное, было около 9 лет", — сказал он.

Заброшенный торговый центр рядом с магазином Мартина Буллуса Фото: Daily Star

По его словам, когда эта группа вернулась позже, они стали бросать в него камни и бутылки после того, как он выгнал банду из семи человек. Ситуация ухудшилась, когда Мартин погнался за хулиганами по дороге.

"Все они набросились на меня. Меня ударили по лицу, в результате чего у меня был отек глаза", — пояснил предприниматель.

По его словам, детям все сходит с рук.

"Они не контролируют себя, потому что знают, что им ничего не будет", — добавил он.

Заброшенный торговый центр в центре города Фото: Daily Star

Местные жители также жаловались на то, что молодежные банды могут серьезно покалечить кого-нибудь, бросая тележки с высоты, что, к сожалению, происходит все чаще и чаще.

"С многоэтажной парковки Lidl бросают все, что попадается им под руку, включая тележки для покупок. Если бы один из них попал в кого-нибудь из проезжающих мимо людей, то это был бы конец света", — рассказал 57-летний Эндрю МакГарри, работающий уборщиком улиц в Пейгнтоне.

Он считает, что это связано с тем, что дети не учатся в школе и не могут постоянно проводить время с семьей из-за кризиса стоимости жизни.

Однако инциденты могут быть гораздо более зловещими, чем просто буйное поведение и порча имущества. По словам одного из местных жителей, банды наркоторговцев County Lines нацелены на детей в этом районе, а кражи из магазинов — это "ежедневное явление".

Ранее Фокус сообщал, что люди могут "гулять во времени" через "ледяной мост". На нашей планете есть одно место, где можно перемещаться на день вперед и на день назад. Однако это запрещено законом, потому что один из островов принадлежит Америке, а второй России.

Также стало известно, что жители деревни слишком напуганы из-за банд, чтобы выходить на улицу вечером. Наиболее распространенным видом преступлений, совершаемых в городке, являются насильственные и сексуальные преступления. За последний год было зарегистрировано 538 инцидентов.