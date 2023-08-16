Усе сходить із рук: 9-річні хулігани з ножами тримають у страху ціле курортне місто (фото)

Невгамовні діти, яким усе сходить з рук, влаштовують заворушення і нападають на продавців, скоюючи крадіжки в магазинах і кидаючи візки для покупок з дахів будинків.

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Мальовниче британське містечко Пейгнтон тероризують 9-річні хулігани, які збираються в банди й нападають на людей. Про це пише Daily Star.

Місто переживає період розквіту. Однак поки діти ще не повернулися до школи, а сім'ї вже вирушили у відпустку, деякі жителі прагнуть звернути увагу на небезпеки, що чатують на гостей Пейгнтона.

Одним із таких людей є 68-річний Мартін Буллус, який із середини 80-х років керує місцевим магазином одягу. Він розповів The Sun про страшний напад групи некерованих дітей.

"Тут багато проблем із дітьми та антисоціальною поведінкою. Приблизно в цей самий час торік на мене напали, прийшли, лаялися й ображали. Їм, напевно, було близько 9 років", — сказав він.

Покинутий торговий центр поруч із магазином Мартіна Буллуса Фото: Daily Star

За його словами, коли ця група повернулася пізніше, вони почали кидати в нього каміння і пляшки після того, як він вигнав банду із семи осіб. Ситуація погіршилася, коли Мартін погнався за хуліганами дорогою.

"Усі вони накинулися на мене. Мене вдарили по обличчю, внаслідок чого в мене був набряк ока", — пояснив підприємець.

За його словами, дітям усе сходить із рук.

"Вони не контролюють себе, бо знають, що їм нічого не буде", — додав він.

Покинутий торговий центр у центрі міста Фото: Daily Star

Місцеві жителі також скаржилися на те, що молодіжні банди можуть серйозно покалічити когось, кидаючи візки з висоти, що, на жаль, відбувається все частіше й частіше.

"З багатоповерхового паркінгу Lidl кидають усе, що трапляється їм під руку, включно з візками для покупок. Якби один із них влучив у когось із людей, що проїжджають повз, то це був би кінець світу", — розповів 57-річний Ендрю МакГаррі, який працює прибиральником вулиць у Пейгнтоні.

Він вважає, що це пов'язано з тим, що діти не вчаться в школі й не можуть постійно проводити час із сім'єю через кризу вартості життя.

Однак інциденти можуть бути набагато зловіснішими, ніж просто буйна поведінка і псування майна. За словами одного з місцевих жителів, банди наркоторговців County Lines націлені на дітей у цьому районі, а крадіжки з магазинів — це "щоденне явище".

Раніше Фокус повідомляв, що люди можуть "гуляти в часі" через "крижаний міст". На нашій планеті є одне місце, де можна переміщатися на день вперед і на день назад. Однак це заборонено законом, тому що один з островів належить Америці, а другий Росії.

Також стало відомо, що жителі села занадто налякані через банди, щоб виходити на вулицю ввечері. Найпоширенішим видом злочинів, скоєних у містечку, є насильницькі та сексуальні злочини. За останній рік було зареєстровано 538 інцидентів.