"Воспитанный волками" мужчина заявил, что долго сожалел о решении оставить дикую жизнь (фото)

После 12 лет с волками Маркос Пантоха с трудом приспосабливался к жизни в человеческом обществе. Его высмеивали за то, что он не разбирался в футболе, политике и популярной культуре.

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Впервые более подробно о жизни мужчины узнали в 2013 году. Маркос Родригес Пантоха из Испании, которого 12 лет воспитывали волки, признался, что сожалеет о том, что оставил свою дикую жизнь, и жалеет, что никогда не пытался интегрироваться в мир людей. Об этом пишет Daily Star.

Мужчину прозвали испанским Маугли после того, как в возрасте 19 лет он был обнаружен в окружении волков в пещере в горном массиве Сьерра-Морена, где прожил, предположительно, 12 лет. Власти вернули его в цивилизацию, и с тех пор старик живет среди людей, но часть его души тоскует по своему дикому прошлому.

"Я много раз думал об этом. Но сейчас я уже привык к этой жизни, и здесь есть много вещей, которых у меня не было, например, музыка или женщины. Женщины — это одна из веских причин, чтобы остаться здесь", — ответил испанец на вопрос BBC о том, вернется ли он в горы.

Мужчину нашли в окружении волков в пещере где он прожил, предположительно, 12 лет Фото: El Pais

Пантоха, которого прозвали испанским Маугли, рассказал о том, как он оказался в горах после смерти матери и очередного разрыва отношений с отцом.

"Однажды я зашел в пещеру, стал играть с жившими здесь волчатами и заснул. Позже мать-волчица принесла им еду, и я проснулся", — рассказал он.

По его словам, волчица дала ему немного еды, подтолкнув ее к нему носом, после чего начала его облизывать.

"После этого я стал одним из членов семьи", — вспоминает он.

Сейчас мужчина давно уже привык к новой жизни, но, по его словам, он по-прежнему может общаться с волками Фото: El Comercio

По словам Пантохи, после возвращения в мир людей он с трудом приспосабливался к повседневной жизни, его высмеивали за то, что он не разбирался в футболе, политике и популярной культуре. Он также рассказал, что к суете и шуму человеческой жизни было трудно привыкнуть.

"Я не мог справиться с таким количеством шума, машин, людей, снующих туда-сюда, как муравьи. Но муравьи хотя бы идут в одном направлении. Люди ходили повсюду. Я боялась переходить дорогу", — вспинал Пантоха.

Сейчас мужчина давно уже привык к новой жизни, но, по его словам, он по-прежнему может общаться с волками и даже точно подражать звукам других животных благодаря тому, что вырос в пещере.

"Там есть волки, и если я позову их, они откликнутся, но не подойдут ко мне. Я пахну как люди, я пользуюсь одеколоном", — рассказал испанец в беседе с El Pais в 2018 году.

В настоящее время Маркоса спонсирует одна голландская семья, его часто приглашают городские советы, ассоциации и различные организации для выступлений и рассказа о своем опыте. Кроме того, он давал интервью в многочисленных телевизионных программах. Об этом можно узнать посетив его страницу в Wikipedia.

История Маркоса стала темой документального фильма испанского режиссера Херардо Оливареса, премьера которого состоялась в 2010 году.

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