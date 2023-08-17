120 метров над землей: "самый неудобный магазин в мире" находится внутри скалы (фото)

Небольшой деревянный магазинчик предназначен для обеспечения питанием альпинистов, которые поднимаются по отвесной скале. Работники пополняют запасы продуктов с помощью зиплайнов.

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В Китае магазин, прозванный "самым неудобным в мире", получил широкую известность благодаря своему умопомрачительному местоположению. Он находится на высоте 120 метров над землей на склоне отвесной скалы. Об этом пишет Daily Star.

Магазин находится в Национальном геологическом парке Синьючжай в китайской провинции Хунань. Небольшой деревянный магазинчик предназначен для обеспечения питанием альпинистов, которые поднимаются по вверх скале.

Снимки этого удивительного места были недавно опубликованы в социальной сети X, официально известной как Twitter, пользователем Science Girl.

"В китайской провинции Хунань на высоте 120 метров на склоне скалы находится магазин, который снабжает альпинистов необходимыми закусками, прохладительными напитками и продуктами питания во время их восхождения. Работники пополняют запасы в магазине с помощью зиплайнов, чтобы предложить уникальный опыт покупок", — написала она.

Магазин находится на высоте 120 метров над землей на склоне отвесной скалы Фото: Twitter/Science girl

Китайские государственные СМИ сообщают, что в магазине продаются например такие товары, как пакеты с чипсами.

В комментариях к сообщению люди выражают свое удивление по поводу странной торговой точки. Некоторые люди отметили полезность такого заведения, а другие задались вопросом, как рабочие магазина добираются каждый на работу.

"Когда ты заблудился и вынужден сделать пит-стоп на другом краю скалы, чтобы забрать припасы! Но это просто чудо", — написал один из пользователей соцсети.

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