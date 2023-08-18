Мужчина потерял работу из-за эмодзи "палец вверх" в рабочем чате: что он сделал не так

В чате обсуждали рабочие моменты и мужчина поставил соответствующий лайк. Суд признал эмодзи "письменным согласием".

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В Латвии с работы уволили мужчину, который в рабочем чате поставил эмодзи "палец вверх" под сообщением руководителя о явке в офис, а сам не пришел. Суд признал лайк письменным согласием. Об этом сообщает латвийское издание Delfi.lv.

Так, в одном из офисов руководитель в рабочем чате сообщил работникам о необходимости появиться на рабочем месте в конкретный день. На это сообщение истец отреагировал смайликом "большой палец вверх". После этого в указанный день на работе он не появился, поэтому его уволили.

Работник обратился в суд по поводу незаконного увольнения. Суд рассмотрел материалы дела и пришел к выводу, что эмодзи "большой палец вверх" можно считать письменным соглашением.

В своем решении суд ссылается на статью 1505 Гражданского закона, которая гласит, что "если есть сомнения относительно значения слов, необходимо руководствоваться их значением и четко выраженным или иным образом продемонстрированным намерением сторон сделки". Суд также подтверждает этот вывод Кембриджским словарем, который толкует этот смайлик как "подтверждение чего-то".

В решении суда сказано, что истец не мог не знать о значении этого смайлика. Иск удовлетворили частично.

Напомним, что в Канаде фермера оштрафовали из-за популярного эмодзи. Ему поступил контракт в текстовом сообщении от покупателя на поставку 86 тонн льна. В ответ он отправил смайлик с поднятым вверх большим пальцем. Лен покупатель так и не получил, поэтому обратился в суд.

Ранее сообщалось, что в Германии осудили врача-психиатра, который процитировал отрывок из сказки братьев Гримм "Девочка-гусыня", в которой персонаж был приговорен к страшной казни. Мужчину признали виновным в залечивании сказкой.