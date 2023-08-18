Пугающее загадочное нечто выросло на кухне: домовладелец получил жуткие предупреждения (фото)

Пользователь сети выложил фото фарфоровой раковины, покрытой жуткой субстанцией округлой формы возле стока. Но доподлинно неизвестно, что могло оставить такой необычный рисунок.

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Американец был потрясен, когда, придя домой, обнаружил, что его раковина заполнена черной грязью необычной формы. Пользователи сети, специализирующиеся по части сантехники, предупредили, что такой рисунок могли оставить "неочищенные сточные воды". Пост опубликован на платформе Reddit.

Пользователь выложил фото фарфоровой раковины, покрытой жуткой субстанцией округлой формы возле стока.

"Сегодня я вернулся к своей раковине, и она выглядит так", — написал шокированный автор публикации, судя по всему, житель США.

Необычный рисунок на раковине

Тысячи пользователей прокомментировали этот пост.

"Если вы не оставляли раковину с грязной водой, тогда канализация дала обратный ход. Это неочищенные сточные воды", — написал один из пользователей.

Комментарий пользователя

Еще один комментатор предположил, что такой же рисунок может быть и в ванной комнате.

"Это грязь из канализационных труб, возможно, смешанная с нечистотами. Вероятно, то же произошло и у ваших соседей", — написал автор публикации.

Другие заверили, что проблема решаема.

"Это также может быть мусор, застрявший в трубах, и газ, который скапливается в канализации", — высказался еще один пользователь.

Другой добавил, что канализационные трубы часто забиваются жировыми отложениями.

Совет — использовать уксус

Кто-то из читателей посоветовал время от времени наливать в раковину уксус или проводить химическую обработку труб.

Напомним, что уборщица рассказала, как заработала миллионы, разъезжая по зарубежным странам и чистя грязные дома.

Также сообщалось, что житель Великобритании не убирал дом 10 лет и накопил тонны мусора.