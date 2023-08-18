Страхітливе загадкове щось виросло на кухні: домовласник отримав моторошні попередження (фото)

Користувач мережі виклав фото порцелянової раковини, вкритої моторошною субстанцією округлої форми біля стоку. Але напевно невідомо, що могло залишити такий незвичайний малюнок.

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Американець був приголомшений, коли, прийшовши додому, виявив, що його раковина заповнена чорним брудом незвичайної форми. Користувачі мережі, що спеціалізуються в галузі сантехніки, попередили, що такий малюнок могли залишити "неочищені стічні води". Пост опубліковано на платформі Reddit.

Користувач виклав фото порцелянової раковини, вкритої моторошною субстанцією округлої форми біля стоку.

"Сьогодні я повернувся до своєї раковини, і вона виглядає так", — написав шокований автор публікації, судячи з усього, житель США.

Незвичайний малюнок на раковині

Тисячі користувачів прокоментували цей пост.

"Якщо ви не залишали раковину з брудною водою, тоді каналізація дала зворотний хід. Це неочищені стічні води", — написав один із користувачів.

Коментар користувача

Ще один коментатор припустив, що такий самий малюнок може бути і у ванній кімнаті.

"Це бруд із каналізаційних труб, можливо, змішаний з нечистотами. Мабуть, те саме сталося і у ваших сусідів", — написав автор публікації.

Інші запевнили, що проблема вирішувана.

"Це також може бути сміття, що застрягло в трубах, і газ, який накопичується в каналізації", — висловився ще один користувач.

Інший додав, що каналізаційні труби часто забиваються жировими відкладеннями.

Порада — використовувати оцет

Хтось із читачів порадив час від часу наливати в раковину оцет чи проводити хімічну обробку труб.

Нагадаємо, що прибиральниця розповіла, як заробила мільйони, роз'їжджаючи країнами та чистячи брудні будинки.

Також повідомлялося, що мешканець Великобританії не прибирав будинок 10 років і нагромадив тонни сміття.