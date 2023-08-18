Уволили за "палец вверх": в Латвии суд признал эмодзи письменным согласием, — СМИ

В своем решении суд опирался не только на местные законы, но и на толкование Кембриджского словаря, в котором четко определено значение "смайлика".

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Судебная коллегия по гражданским делам Рижского регионального суда в Латвии приняла анонимное решение, согласно которому эмодзи "большой палец вверх" признано действительным письменным соглашением. Об этом сообщает местное издание Delfi.

Это решение было вынесено в связи с жалобой работника на его якобы неправомерное увольнение. Один из спорных моментов в данном деле касался общения между работником и работодателем через платформу Slack. Работодатель дал указание работникам явиться на рабочее место в среду. В ответ на это сообщение работник использовал эмодзи "большой палец вверх", но на работу не явился.

Суд рассмотрел использование эмодзи как письменное согласие, опираясь на статью 1505 Гражданского кодекса, в которой говорится, что при сомнениях в значениях слов следует учитывать намерения, явно выраженные сторонами.

Суд также подкрепил свою позицию ссылкой на Кембриджский словарь, который интерпретирует данный эмодзи как "подтверждение чего-либо". Суд отметил, что истец не мог не знать о значении этого эмодзи.

Что касается латвийского случая, то суд частично удовлетворил иск мужчины, который был уволен после использования эмодзи "палец вверх" в рабочем чате вместо выполнения просьбы руководителя.

Напомним, ранее сообщалось, что в Канаде фермер получил штраф из-за популярного эмодзи. Ему поступил контракт в текстовом сообщении от покупателя на поставку льна, на что в ответ он отправил смайлик с поднятым вверх большим пальцем. Товар покупатель не получил и обратился в суд.