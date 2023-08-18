Звільнили за "палець вгору": в Латвії суд визнав емодзі письмовою згодою, — ЗМІ

У своєму рішенні суд спирався не тільки на місцеві закони, а й на тлумачення Кембридзького словника, у якому чітко визначено значення смайлика.

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Судова колегія з цивільних справ Ризького регіонального суду в Латвії ухвалила анонімне рішення, згідно з яким емодзі "великий палець вгору" визнано дійсною письмовою угодою. Про це повідомляє місцеве видання Delfi.

Це рішення винесли у зв'язку зі скаргою працівника на його нібито неправомірне звільнення. Один зі спірних моментів у цій справі стосувався спілкування між працівником і роботодавцем через платформу Slack. Роботодавець дав вказівку працівникам з'явитися на робоче місце в середу. У відповідь на це повідомлення працівник використав емодзі "великий палець догори", але на роботу не з'явився.

Суд розглянув використання емодзі як письмову згоду, спираючись на статтю 1505 Цивільного кодексу, де йдеться про те, що в разі сумнівів у значеннях слів слід ураховувати наміри, явно виражені сторонами.

Суд також підкріпив свою позицію посиланням на Кембридзький словник, який інтерпретує цей емодзі як "підтвердження чого-небудь". Суд зазначив, що позивач не міг не знати про значення цього емодзі.

Щодо латвійського випадку, то суд частково задовольнив позов чоловіка, якого було звільнено після використання емодзі "палець догори" в робочому чаті замість виконання прохання керівника.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Канаді фермер отримав штраф через популярну емодзі. Йому надійшов контракт у текстовому повідомленні від покупця на постачання льону, на що у відповідь він відправив смайлик із піднятим догори великим пальцем. Товар покупець не отримав і звернувся до суду.