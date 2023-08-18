Готовил теракт: британский бизнесмен хотел подорвать адвокатов, отомстив за жену (фото)

Два юриста, которые помогли британским правоохранительным органам конфисковать 1 млн фунтов стерлингов у жены богатого бизнесмена, затем стали мишенью для заговора с целью взрыва.

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В Великобритании 50-летний Джонатан Наттолл, муж победительницы лотереи, которую подозревали в отмывании денег, признан виновным в организации заговора с целью подрыва бомб у рабочих мест двух адвокатов, участвовавших в судебном процессе против нее. Об этом пишет Daily Star.

Два юриста, которые помогли британским правоохранительным органам конфисковать 1 млн фунтов стерлингов у жены богатого бизнесмена, затем стали мишенью для заговора с целью взрыва.

Джонатан Наттолл был признан виновным в участии в заговоре с целью оставить взрывные устройства у кабинетов юристов Эндрю Сатклиффа и Энн Дживонс в лондонском суде Грейз Инн. Как утверждается, бизнесмен испытывал глубокую неприязнь к этой паре за их участие в расследовании дела его жены Аманды. Он затаил "глубокую обиду" на них за то, что они сотрудничали с правоохранительными органами против его семьи.

Британский бизнесмен Джонатан Наттолл признал свою вину Фото: Daily Mail

Аманда Наттолл в 2011 году оказалась в центре расследования дела об отмывании денег, которое вело Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA). Эндрю Сатклифф вел судебное разбирательство, а миссис Дживонс подключилась к делу, чтобы помочь ему, шесть лет спустя.

Суд узнал, что семья Наттолл получила деньги незаконным путем и потребовал конфисковать их поместье Эмбли, в Ромси, Хэмпшир.

Бизнесмен был признан виновным в разработке схемы приведения в действие взрывных устройств. Предполагается, что он прибег к помощи 46-летнего Майкла Броддла и сыновей 18-летнего Чарли и 20-летнего Джошуа, но двое последних были оправданы после 25-часового совещания присяжных. Издание отмечает, что Джонатан также прибег к помощи своего водителя, 58-летнего Майкла Соде.

Наттолл якобы был недоволен перспективой потерять свой семейный дом, поместье Эмбли в Ромси Фото: Wikimedia Commons

14 сентября 2021 года в Gray’s Inn было размещено два "устройства", включая наружные камеры 3 Verulam Buildings, где работает Сатклифф, что привело к эвакуации зданий и перекрытию дорог.

Броддл признал вину по двум пунктам: размещение предмета с намерением и владение взрывчатым веществом. Наттолл и Соде отрицали свою вину, но были признаны виновными по двум пунктам обвинения в сговоре с целью размещения предмета с намерением вызвать уверенность в том, что он взорвется или воспламенится. Все они будут осуждены в назначенный срок.

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