"Ужасающие закуски": американка рассказала, что ее удивляет в британской еде (видео)

Блогер из США Андреа Селесте поделилась с подписчиками особенностями британской кухни и призналась, что некоторые блюда ей удалось полюбить. Например, фасоль с тостами и кровяную колбасу.

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Блогер из США Андреа Селесте живет в Великобритании и рассказывает своим подписчикам о том, как сильно отличается жизнь американцев и британцев. Особенно женщину впечатляет местная кухня. Об этом пишет The Mirror.

По словам Андреа, ее друзья из США пришли в ужас, когда узнали, что она попробовала кровяную колбасу и фасоль.

"У нее потрясающий вкус. Я испугала своих американских друзей, сказав это", — цитирует издание Андреу. Точно такая же реакция последовала после того, как девушка рассказала, что полюбила бобы с тостами.

"Я слышала, что американцы, когда видят фотографию фасоли на тосте, приходят в ужас от этого. Честно говоря, на фотографиях это выглядит ужасно, но, на самом деле, это действительно хорошо. Стоит добавить, что это отличная закуска в университете, когда вы пытаетесь сэкономить деньги" — сказала Андреа.

Блогер также удивилась, что британцы более сдержаны в общении, в отличие от американцев, которые готовы болтать с незнакомцами в любой ситуации.

"Работники сферы обслуживания, такие как кассиры и работники розничной торговли, обычно не начинают разговор с людьми в такой степени, как в Америке. Чем дальше вы за пределами Лондона, тем больше шансов, что с вами заговорят, но определенно не так, как в Америке", — добавила Андреа.

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